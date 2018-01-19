Maersk ile IBM’den blockchain ortaklığı

Maersk ile IBM, blockchain teknolojisini kullanarak küresel ticaret gerçekleştirmek için daha verimli ve güvenli yöntemler sağlamak üzere ortak bir teşebbüs kurmayı planladıklarını duyurdular.

Yeni şirketin amacı, ortaklaşa geliştirilen, açık standartları esas alan ve tüm küresel nakliyat ekosistemi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir küresel ticaret dijitalleştirme platformu sunmak olacak. Ayrıca, malların sınırlar ve ticaret bölgeleri arasındaki hareketi için daha fazla şeffaflık ve basitlik sağlanması gereksinimini karşılayacak.

Dünya ticaret ekosistemlerinin maliyeti ve boyutları giderek daha karmaşık hale geliyor. Her yıl 4 trilyon dolar değerinde mal nakliyatı gerçekleştiriliyor ve tüketicilerin gündelik olarak kullandıkları malların yüzde 80’inden fazlası açık deniz gemiciliği sektörü tarafından taşınıyor. Bu malların çoğunun işlenmesi ve yönetilmesi için gerekli olan ticari belgelerin azami maliyetinin, gerçekleşen fiziksel nakliye maliyetlerinin beşte birine ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, uluslararası tedarik zinciri içerisindeki engellerin azaltılması sayesinde küresel ticarette yaklaşık yüzde 15 oranında artış sağlanabiliyor ve bu da ekonomileri canlandırırken, istihdam yaratabiliyor.

Dağıtık hesap defterleri teknolojisine sahip olan blockchain, birbirinden uzakta bulunan iş ortaklarının geniş ağları için ideal niteliklere sahip. Teknoloji ayrıca, bir ağ içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin paylaşılan, sabit bir kaydını oluşturuyor ve yetkili tarafların güvenilir verilere gerçek zamanlı olarak erişmesine olanak sağlıyor. Küresel ticaret süreçlerinin dijitalleştirilmesi için teknolojinin uygulanmasıyla, bilgi akışına yeni bir komut biçimi dahil edilebiliyor. Çok sayıda iş ortağının iş birliği yapmasına olanak sağlanarak ayrıntılardan, gizlilikten ya da mahremiyetten taviz verilmeksizin bir işlemin tek bir görünümünü oluşturulabiliyor.

Konteyner lojistiği alanında faaliyet gösteren Maersk ile kuruluşlar için blockchain çözümleri sunan IBM, yeni platforma güç vermesi için blockchain teknolojisini ve aynı zamanda, şirketlerin malları uluslararası sınırlar arasında dijital olarak taşımasına ve takip etmesine yardımcı olmak amacıyla,Yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti ve analitik gibi diğer bulut tabanlı açık kaynak teknolojilerini kullanacak. Üreticiler, gemicilik şirketleri, nakliye aracıları, liman- terminal işletmecileri, gümrük kurumları ve tüketiciler, bu yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanabilecek.

IBM ile Maersk, Haziran 2016’da yeni blockchain ve bulut tabanlı teknolojiler geliştirmek üzere bir iş birliği kurdu. O günlerden bu yana DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Liman Topluluk Sistemi Portbase, Hollanda Gümrük İdaresi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma dahil olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından platformun pilot çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak teşebbüs, artık IBM ile Maersk’in çözümlerini ticarileştirmesine ve daha geniş bir küresel kuruluş yelpazesi için ölçeklendirmesine olanak sağlayacak ve bu kuruluşların çoğu, şimdiden yeni platformun yetenekleri ile ilgilendiklerini belirttiler ve platformu kullanmanın yollarını araştırıyorlar. Bu kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor: General Motors ile Procter and Gamble, işlettikleri karmaşık tedarik zincirlerini hızlandıracak; nakliye aracılığı ve lojistik şirketi olan Agility Logistics, gümrük işlemleri aracılığı dahil olmak üzere iyileştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayacak.

Maersk ile IBM, sektörün belirli gereksinimlerini karşılamak için sektör uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturuyor ve platform ile hizmetlerin daha ayrıntılı olarak şekillendirilmesine yardımcı olmasını, önemli sektör etkenlerine ilişkin rehberlik ve geri bildirim sağlamasını ve açık standartları daha ileriye taşımasını amaçlıyor.

Yeni şirket, ilk olarak küresel tedarik zincirinin uçtan uca dijitalleştirilmesini hedefleyen iki temel yeteneği ticarileştirmeyi planlıyor:

– Nakliye bilgileri üretim hattı, bir tedarik zincirinin yönetimine dahil olan tüm aktörlerin nakliye olayları hakkında gerçek zamanlı olarak güvenli ve sorunsuz bilgi alışverişinde bulunmasına imkân tanıyacak uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğünü sağlayacak.

– Kağıtsız Ticaret, son kullanıcıların belgeleri kurumsal sınırlar arasında güvenli bir biçimde göndermesine, doğrulamasına ve onaylamasına olanak sağlayarak kâğıt işlerini dijitalleştirecek ve otomatikleştirecek ve sonuçta, gümrük işlemleri ve yük hareketleri için sürenin ve maliyetin azaltılmasına yardımcı olacak. Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler, tüm gerekli onayların mevcut olmasını sağlıyor ve onayların hızlandırılmasına ve hataların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Yasal izinlerin alınmasının ardından, ortak teşebbüs tarafından üretilecek çözümlerin altı ay içerisinde piyasaya sunulması bekleniyor ve yeni şirketin merkezi, New York şehir merkezinde yer alacak.