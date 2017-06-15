Makinelerin geleceği nöral ağlardan geçiyor

Yapay zekânın problemleri çözmekte tıkandığı anlarda, makinelerin yapısal temelinin biyolojik ve çevresel sinyallere dayanmasını mümkün kılan nöral ağlar, makinelerin geleceğini oluşturuyor.

RTB House, pazarlama alanında kullanılmak üzere inovatif bir nöral ağ mimarisi oluşturduğunu duyurdu. Geliştirilen sistemle, verilen reklam üzerinden tüketicilerin alışveriş yapma (dönüşüm) değerini öngörme ihtimali artıyor.

İnsan beyninden ilham alarak geliştirilen programlama modeli olan nöral ağlar, bir bilgisayarın gözlemlenen veriden, tıpkı bir insan gibi öğrenmesini sağlıyor. Özellikle dijital sınıflandırma problemlerini çözmede çok önemli bir rol üstlenen derin öğrenme araçları, video, görsel, konuşma, dil, DNA ve hatta borsa ile hava durumu tahminlerinde kullanılıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen pazarlama endüstrisi, nöral ağların gücünü çok kısıtlı değerler yaratmak için kullanıyor. RTB House, geliştirdiği inovatif metot sayesinde çok daha isabetli ve anlamlı tahminler ortaya çıkarabiliyor.

Nöral ağlar ile yeni standartlar belirleniyor

RTB House CTO’su Bartek Romanski, “Nöral ağlar, özellikle de derin öğrenme mimarisi, ortaya koyduğu eşsiz potansiyel ile dijital dünyanın yeni standartlarını belirliyor. AI ile birlikte tamamen değişen dijital reklamcılık alanında Google ve Facebook, veriyi sınıflandırarak verinin çıktılarını öngörmek ve gerçek dünyadan daha fazlasını elde edebilmek için nöral ağları kullanıyor. Günümüzde derin öğrenme tüm endüstrilerde fark yaratırken RTB House olarak reklamcılık alanında derin öğrenmeye katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Dönüşümde optimize edilmiş değeri bulmak üzere geliştirilen modelin nasıl işlediğini aktaran RTB House’da Araştırma Bilim İnsanı Konrad Zolna, “Bizim metodumuz, özenle eklenen hedeflerle eğitim aşamasının genişletilmesini sağlıyor. Bu durum da pratikte kendi kendine öğrenen algoritmaların en geniş potansiyel değer içerisinde satın alacak kullanıcıyı algılamasını ve işlemini gerçekleştirebilmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş mesajın karşısına çıkmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.