Mars’ta yaşamı hayal edebilmek için stratejik ortaklık

HP, NVIDIA, Technicolor, Autodesk, Unreal Engine, Fusion, Launch Forth ve VIVE ile birlikte çalışarak HP Mars Home Planet’i piyasaya sürdü.



Bu küresel projenin odağında, sanal gerçeklik yoluyla bir milyon insanın Mars’taki yaşamının nasıl olacağını anlatan bir simülasyon yer alıyor. Dünya çapındaki profesyonel yaratıcılar tarafından ortaya çıkarılan ortak proje, iklim ve atmosfer zorluklarını göz önüne alarak binalardan araçlara, tarımdan giyime kırmızı gezegende yaşamın nasıl sürdürülebileceğini araştırıyor.

HP Mars Home Planet projesi, önceden NASA ile Fusion tarafından yaratılmış bir sanal gerçeklik deneyimi olan Mars 2030 için yapılan çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşıyor. ilerletiyor. Şimdi, HP ve ortakları, insanlığın Mars’taki geleceğini VR ile hayal etmek, tasarlamak ve yaşatmak için mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve öğrencileri bir araya getiriyor.

“2016’da NVIDIA Quadro grafikleriyle güçlendirilmiş HP ZBook İş İstasyonları ile Uluslararası Uzay İstasyonunu fethetmiştik ve şimdi de gözümüzü Mars’a diktik” diyen HP Türkiye Kurumsal ve Perakende Çözümler Kategori Müdürü Aylin Atay konu hakkında “HP ve ortak teknoloji sayesinde, bir gün Mars’ta yaşadığımızda karşılaşacağımız gerçek problemleri tahmin etmek ve çözmek için mühendislerin, mimarların, tasarımcılardan ve öğrencilerin fikirlerinden yararlanıyoruz.” diye konuştu.

Proje, 2030’un ötesine, gelecekte Mars’ta yaşayan ailelerin ve toplulukların bulunduğu bir zamana kadar uzanıyor. Projenin amacı, yaratıcı düşünürleri kırmızı gezegendeki kentleşmenin bazı zorluklarını çözmeye davet etmek. Sonuçta, VR deneyimi sayesinde, dünyadaki insanlar Mars’ta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilecekler.

Yıl boyunca üç aşama halinde sürecek olan program, katılımcıların belirli bir konum için ulaşım ve altyapı konseptlerine odaklanacağı Mars Kentleşme Mücadelesi (the Home Planet’s Mars Urbanization Challenge) ile başlıyor. NASA, Gal dilinde Mars Vadisi anlamına gelen Mawrth Vallis’i Mars’ta potansiyel bir iniş bölgesi olarak tespit etti. Konsept belirleme aşamasını takiben, 3D modelleme ve işleme adımı tamamlanacak ve sonuç olarak Mars’ta sanal gerçeklik deneyimi yaşanacak.

HP Mars Home Planet’i hayata geçirmek için HP ve NVIDIA, Technicolor, Autodesk, Unreal Engine, Fusion, Launch Forth ve VIVE ile ortaklık kurdu. Projenin katılımcıları, Mars’taki binaların, şehirlerin, araçların ve altyapının 3D modellerini tasarlamak için Autodesk yazılımını kullanacaklar. Technicolor’ın yaratıcı ve teknik liderliği sayesinde, yaratıcılar Unreal Engine’i kullanarak Mars’ta bir milyon insanın yaşadığını

gösteren bir sanal gerçeklik simülasyonu yaratacak. Çevre, NASA araştırmasına dayanan Fusion’ın “Mars 2030” oyunundaki Mars Vadisi arazisine kurulacak.

Immersive Media’nın SVP’si ve Technicolor Experience Center’ın başkanı Marcie Jastrow, “Projenin ortaklarının Mars’ta yaşamı keşfederek, şimdi ve yakın gelecekte medyanın topluma nasıl yardımcı olabileceği konusunda ilginç ve umut verici fikirler bulacaklarını umuyoruz” diye konuştu. “TEC’in ana hedeflerinden biri gelecekteki teknoloji konseptlerini kanıtlamak ve küresel toplumun üzerine inşa edebileceği bir bilgi ve deneyim platformu oluşturmaktır.”

HP Mars Home Planet, tasarımcılar ve mühendislerden oluşan bir ürün geliştirme topluluğu olan Launch Forth tarafından üretilip yönetiliyor. Topluluktaki katılımcılar tasarım ve mühendislikle ilgili büyük ve küçük sorunlara çözümler üretmek için birlikte çalışıyorlar.

HP Mars Home Planet Danışma Kurulunda Immersive Media’nın SVP’si ve Technicolor Experience Center’ın başkanı olan Marcie Jastrow, Post Production for Twentieth Century Fox’un başkanı Ted Gagliano, Paramount Pictures’da fütürist olan Ted Schilowitz, RSA Films’teki VR’ın başındaki isim Jen Dennis ve Arizona Üniversitesi dekanı Joaquin Ruiz bulunuyor.

HP Mars Home Planet, markaların yenilikleri nasıl yeniden canlandırabileceklerine odaklanan HP’nin yeni duyurduğu VR stratejisinin bir parçası. HP Mars Home Planet misyonuna katılmak ve Mars Kentleşme Mücadelesinin ilk aşamasına başlamak için hp.com/go/mars adresini ziyaret edebilirsiniz.