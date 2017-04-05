McAfee ismi geri döndü

McAfee, Intel ve uluslararası yatırım şirketi TPG’nin ortaklığında 4,2 milyar Dolar değerindeki yatırım anlaşmasının tamamlanmasıyla bağımsız bir siber güvenlik şirketi olarak faaliyetlerine devam edecek.

Şirket, yeni yapılanmasıyla birlikte teknolojilerin, insanların ve kurumların birlikte çalışabilmesine olanak sağlayacak yeni hedeflere odaklanıyor. Yatırımcıları arasında bulunan Thoma Bravo’nun da katılımıyla, McAfee, dünyanın en büyük siber güvenlik şirketi olarak büyüme odaklı bir strateji benimseyeceğini açıkladı.

Güvenlik şirketi McAfee, bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerine devam edecek. Bu yeni yapılanma, Intel ve uluslararası yatırım şirketi TPG’nin güçlü bir sermaye ile operasyonel ve teknolojik kaynaklara sahip bağımsız bir siber güvenlik şirketi kurmak üzere McAfee’ye yapmış olduğu 4,2 milyar Dolar değerindeki yatırımın sonucunda gerçekleşti. Aynı zamanda, McAfee, TPG’nin yaptığı bir anlaşmayla yatırımcıları arasına lider özel sermaye yatırım şirketi Thoma Bravo’nun da katıldığını açıkladı. Intel, McAfee şirketindeki %49’luk hissesini korumaya devam ediyor.

Yeni yatırımcı ortaklarıyla McAfee, siber güvenlik sektörünün küresel çaplı büyüme potansiyelini çok daha iyi bir şekilde yönetmek üzere pazar odaklı çalışmalarına ağırlık verecek, platformunu güçlendirecek ve yeni finansal, operasyonel ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirecek. Intel Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Christopher Young, CEO olarak yeni McAfee’nin liderliğini üstlenecek. TPG Ortağı Bryan Taylor ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

McAfee’nin yeni yapılanmasında uluslararası kurumlar rol aldı

Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets ve UBS Investment Bank, TPG ve Thoma Bravo’ya finansal danışmanlık sağlarken, Allen & Company LLC de Intel’in finansal danışmanı olarak hizmet verdi. TPG için Ropes & Gray, Intel için Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Thoma Bravo için Kirkland & Ellis hukuki danışmanlık sundu.