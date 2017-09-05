McAfee, okullarda siber güvenliğe dikkat çekiyor

Yeni eğitim yılı yaklaşırken McAfee okullarda siber güvenlik konusuna dikkat çekmek üzere öğrencilerle yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.



Uluslararası çapta toplam 3900 lise öğrencisiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %86’sı, okullarda derslerle ilgili çalışmalarda her gün en az bir saatlerini internete bağlı bir cihazın başında geçiriyorlar. Bu cihazların güvenli bir şekilde kullanılması içinse okul yönetimi ve ebeveynlere önemli bir sorumluluk düşüyor.

Güvenlik şirketi McAfee, okullarda internet ve cihaz kullanım alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre öğrencilerin %86’sı her gün en az bir saati, yarısından fazlası ise (%57) üç veya daha fazla saati okulda derslerle ilgili çalışmalar için internete bağlı bir cihaz kullanarak geçiriyorlar.

Öğrencilerin yarısı (%47) bu cihazların ve internetin iyi niyetli kullanımlar yanında, sınav, sözlü, proje veya diğer konularda kopya çekmek için de kullanıldığına tanık olduklarını belirtiyorlar. Bunun yanında öğrencilerin %24’ü de okullar tarafından yasaklanmış içeriklere ulaşabildiklerini itiraf ediyorlar. Araştırmada ortaya çıkan yüksek kötüye kullanım oranlarına rağmen öğrencilerin %80’i okullarının siber tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarına, %86’sı ise okulda güvenlik konusunda yeterince bilgilendirildiklerine inanıyorlar.

Okul yönetimi ve ebeveynlerin iş birliği gerekiyor

Okulda yeterli güvenlik önlemleri alındığına inanan öğrenciler için güvenlik açıklarının halen mevcut olmasının nedenini sorgulayan araştırma, konunun ebeveynlerle ilgili önemli bir kısmına da ışık tutuyor: 14 – 15 yaşlarındaki çocukların %50’si, 16 – 18 yaşlarındaki çocukların ise sadece %30’u ebeveynlerinin internet güvenliği üzerine düzenli konuşmalar yaptığını belirtiyor. 16 – 18 yaş grubundaki öğrencilerin %14’ü ise evde bu konuda hiç konuşulmadığını söylüyor.

McAfee’nin öğrencilerin sosyal medya ve internet üzerinde güvenli bir şekilde zaman geçirebilmeleri için önerileri ise şu şekilde:

• Evde çocuklarla konuşmak, onlardan internette nasıl vakit geçirdiklerini dinlemek ve gerçek hayatta tanımadıkları kişilerle internet üzerinde iletişime geçmemeleri konusunda bilgilendirmek

• Öğrencilere kişisel bilgilerin paylaşılmaması, sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik seçeneklerinin daha güvenli bir hale getirilmesi, şifrelerin ebeveynler ve gözetmenler dışında kimse ile paylaşılmaması gibi temel konularda bilgi aktarmak

• Öğrencilerin kullandığı sosyal medya yazılımlarını kullanmak; böylelikle hem onları daha iyi anlamak, hem de uygulama konusunda edinilen bilgi sayesinde daha iyi bir iletişim sağlamak

• Okullarda akıllı cihaz – bilgisayar kullanma konusunda net kuralların konulması

• Okul yönetiminin ebeveynlere de güvenlik konusunda gerekli güncellemeleri ve bilgileri aktarması

• Tüm cihazları koruma altına almak.