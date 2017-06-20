MediaMarkt ve Huawei’den ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimleri

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile tüketicileri, akıllı telefonlarıyla en iyi şekilde fotoğraf çekebilmelerini sağlayacak ücretsiz eğitimlerle buluşturdu

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Huawei iş birliği ile fotoğraf çekmeyi sevenlerin yüzünü güldürecek bir çalışmaya imza attı. MediaMarkt mağazalarında bulunan eğitim masalarında ilk kez müşterilere yönelik düzenlenen 1 saatlik eğitimler sayesinde, katılımcılar mobil fotoğrafçılık konusunda uzmanlık kazandı.

MediaMarkt web sitesinde bulunan ‘Eğitim Kayıt Sayfası’ üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayanlar, Huawei Bölge Eğitim Yöneticileri tarafından verilen ücretsiz eğitimlere katılma fırsatı buldu.

20 Mayıs’ta İstanbul Marmara Park ve Beylikdüzü, İzmir Optimum ve Ankara Ankamall MediaMarkt mağazalarında başlayan eğitimler, Mersin ve Kayseri gibi farklı illerde de katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Gerçekleşen eğitim tarihleri:

Kayseri Forum – 27 Mayıs

İstanbul Ümraniye – 27 Mayıs

Mall Of İstanbul – 27 Mayıs

İstanbul Bayrampaşa Forum – 3 Haziran

Mersin Forum – 3 Haziran

İstanbul Marmara Forum – 3 Haziran