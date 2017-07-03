Medianova’dan MENA bölgesinde dev işbirliği

Avrupa ve Ortadoğu’nun en hızlı CDN platformlarından birini sunan Medianova, ABD’li dijital medya ve eğlence şirketi Starz ile MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine yönelik bir anlaşma imzaladı

Bağımsız ölçümlere göre, CDN platformunun sunduğu yüksek hız ile Avrupa ve Ortadoğu’da ilk üç şirket arasında yer alan Medianova, yeni işbirlikleri ile dünyanın önde gelen şirketlerine hizmet sunmaya devam ediyor. Medianova son olarak, ABD merkezli küresel dijital medya ve eğlence şirketi Starz’ın MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine hizmet sunan Starz Play markasının CDN tedarikçisi oldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Medianova CEO’su Serkan Sevim, Starz Play’in HD ve 4K kalitesindeki film, dizi ve belgesel gibi video içerikleri MENA bölgesindeki 19 ülkede yaşayan milyonlarca abonesine sunduğunu söyledi. Üyelik modeli ile çalışan ücretli servislerde son kullanıcı memnuniyetinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sevim, “Kesintisiz ve yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunabilmesinde CDN platformunun performansı direkt rol oynuyor. Bu nedenle, Starz Play için mevcut bulut CDN tedarikçilerine ek olarak, özel bir CDN altyapısı kuruyoruz. Böylece hibrit bir altyapı kullanarak hem maliyetlerini optimize edecek hem de son kullanıcı memnuniyetini artıracaklar” dedi.

Dünyada bulut CDN’lere olan talebin yanında hibrit CDN adı ile yeni bir trend oluştuğunu kaydeden Sevim, “Bazı medya kuruluşları bulut CDN yanında kendi oluşturdukları çözümler ile birkaç noktada kendi CDN yatırımlarını yapıyor. Biz Medianova olarak bu trendi gördük ve kendi geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanarak CDN POP (Point of Presence) kurma ve yönetme hizmetleri vermeye başladık. Bu kapsamda bugüne dek yaptığımız en büyük işbirliğini Starz Play ile gerçekleştirmiş olduk. Starz Play’in kullandığı global CDN’lerin yanında ana kaynak olarak “Origin” sistemleri ve veri depolama sistemleri Medianova tarafından kurulacak ve yönetilecek. Bunun yanında Starz’ın çok seyredildiği operatörlerin network’lerine Medianova/Starz POP’ları kurarak yayın kalitesini en üst seviyede tutacağız” diye konuştu.

Medianova’nın beş yıl üst üste Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer aldığını anımsatan Serkan Sevim, “Bugüne dek toplam satışımızın yüzde 10’unu yurtdışındaki işbirliklerimiz oluşturmaktaydı. Starz Play anlaşması ile bu oranı yüzde 20’ye yükseltmiş oluyoruz. MENA bölgesinde yüzde 10’luk bir pazar payı hedefimiz var” dedi.