Medikal teknoloji sektörü 364,4 milyar dolara ulaştı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, “Medikal Teknoloji Sektörünün Nabzı” adlı raporunun sonuçlarını açıkladı.

Raporun sonuçlarına göre; global medikal teknoloji (medtech) sektörünü 2016 yılında %5 ile finansal kriz öncesinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. Sektörün sergilediği olumlu performansta; birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki hareketlilik ve uygulanan portföy optimizasyon stratejileri ile birlikte sermaye verimliliğine ve AR-GE çalışmalarına odaklanılmasının etkili olduğu belirtiliyor.

AR-GE’ye 16 milyar dolar harcandı

Rapora göre; ABD ve Avrupa merkezli medtech şirketleri, 2015 yılında %3’lük bir düşüş kaydetmelerinin ardından, gelirlerini geçen yıl 364,4 milyar dolara yükselttiler. Bununla birlikte söz konusu şirketlerin net geliri %17 artarak 16 milyar dolara ulaştı. 2015 yılında yaşanan %20’lik gerileme net gelirin 13,7 milyar dolara inmesinde neden olmuştu. Medtech şirketlerinin total AR-GE harcamaları ise 2016’da %5 yükselerek 16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Endüstri 4.0 geleceğin konusu olmaktan çıktı”

EY Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Ufuk Eren konu ile ilgili şunları söyledi: “Medtech şirketlerinin sektördeki belirsizlikleri birleşme ve satın alma faaliyetleri, yeni işbirlikleri ve teknoloji yatırımları ile ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak sürdürülebilir büyümenin, veri odaklı stratejilerin benimsenmesinden ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmasını sağlayan platformların kullanılmasından geçtiğini belirtmek gerekiyor. Ayrıca şirket içi AR-GE yatırımları ile artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ gibi inovasyonlar arasındaki dengenin sağlanması, AR-GE çalışmalarının şirket için uzun vadeli rekabet avantajı getirmesine destek olacaktır. Fiziksel, dijital ve biyolojik platformları bir araya getiren yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0’ın medtech şirketleri için geleceğin konusu olmaktan çıkıp şirket gündemindeki yerini alması gerekiyor.”

Medtech finansmanı %101 arttı

Raporda; medikal teknoloji şirketlerinin yeni kurulan şirketler de dâhil olmak üzere finansman bulmada sorun yaşamadığına dikkate çekiliyor. Rapora göre; ABD ve Avrupa merkezli medtech şirketlerine sağlanan finansman 2016’da %101 yükselerek 43,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın son on yılda kaydedilen en yüksek ikinci finansman seviyesi olduğu ifade ediliyor. Girişim sermayesi finansmanı ise bir önceki yıla göre %23 artış göstererek 7,7 milyar dolara ulaştı.