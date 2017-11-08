Meizu Türkiye pazarına giriyor

Bugüne kadar Türkiye’de teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başaran Meizu’nun akıllı telefonları, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

2003 yılında Jack Wong tarafından kurulan, kısa sürede Çin’de beş büyük telefon üreticisi arasına giren Meizu, Türkiye ile ilgili planlarını da tamamlayarak sektörün deneyimli isimlerinden Murat Sungur Özkan’ı ülke müdürü olarak atadı. Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan ilk stratejik hamlesini sektörde yıllardır başarıyla taşıdığı markalarla lider konumda olan Genpa ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile yaptı.

Meizu’nun pazara girişi ve Genpa ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi Çin’de çok kez bulundum ve her zaman Çin’de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati dikkatimi çekmişti. Şimdi Meizu’nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek.Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye’de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa’nın güvencesiyle, dünyada 30’dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Modern, yenilikçi tasarım anlayışımız ve sahip olduğumuz yüksek teknoloji bu iddiamızı da destekliyor.” dedi.

Meizu, 2015 yılında e-ticaret devi Alibaba’dan 590 milyon dolar yatırım almış ve yine aynı sene 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı başarmıştı. Kasım ayı içinde tüm Türkiye’de satışa sunulacak olan Meizu akıllı telefonlar, Genpa’nın geniş distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.