Mercedes-Benz Türk’ten eğitime teknolojik destek

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” çerçevesinde bayileri ile birlikte 31 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor. Proje kapsamında yenilenen Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknoloji laboratuvarı her yıl ortalama 30 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sunacak.

Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılacak ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanacak olan Mercedes-Benz Laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi ve otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor. Mercedes-Benz Türk’ün Mercedes-Benz Bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında yenilenen laboratuvardan biri Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Her laboratuvara birer kamyon bağışlanıyor

Proje kapsamında, meslek liselerinde laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz Laboratuvarları, teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendirilecekler. Bugüne kadar toplam 25 okulun laboratuvarı yenilenen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında toplam 31 farklı laboratuvar yeniden yapılandırılacak.

Her İşin Başı Eğitim

“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket içinde hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.