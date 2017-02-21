Microsoft, 2 binden fazla Hintli startup’ı buluta taşıdı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Bangalore’de düzenlenen bir etkinlikte şirketin Hindistan’da 2 binden fazla startup ile bulut servisleri anlaşması yaptığını açıkladı.

Teknoloji devinin önümüzdeki süreçte en büyük fırsatı, Hindistan’daki 1 milyardan fazla insanın veri sağladığı parmak izi ve iris taramalarından oluşan biyometrik bir veritabanı etrafında hizmet üreten çok sayıda geliştiricinin çalışıyor olması.

Dijital veri alışverişi için kurulan yeni India Stack adlı program çerçevesinde, devlet Aadhaar adını taşıyan bu biyometrik sistemi özel sektör için de çeşitli servislerde kullanılabilecek bir doğrulama mekanizması olarak sunuyor. Microsoft da bu alanda kendi ürün ve hizmetlerini geliştiren şirketleri kendi bulut altyapısıyla tanıştırıyor.

Strides Software Solutions, bu konuda Nadella’nın verdiği örnekler arasındaydı. Aadhaar’ı kullanarak kan bankalarına yapılan bağışların kaydını tutan startup, Microsoft Azure bulut çözümleriyle sadece 6 haftada 65 kan bankasını kapsayacak şekilde sistemini büyütebilmiş.

Microsoft ayrıca kendi ürünleri için de Aadhaar’ı kullanabilir. Konuyla ilgili olarak Office 365 ya da Dynamics 365 gibi ürünlerin India Stack için iyi bir katılımcı olabileceğini dile getiren Nadella, “Örneğin ben Aadhaar’ı kullanarak sistemime giriş yapabilmeliyim. Tüm uygulamalarımızı bu doğrulama yöntemiyle kullanabilmeliyim.” diye ekledi.

Hindistan’ın perakende devlerinden Flipkart’ın da Azure bulut platformuna geçiş yaptığını açıklayan Nadella, bu şirketin daha önce kendi veri merkezlerini kullanmakta olduğunu kaydettiğini. Bu hafta Mumbai’de hem startup hem de büyük ölçekli şirket cephelerinde pek çok yeni müşterinin bulut servislerini Azure platformuna taşıdığı duyurusu bekleniyor.