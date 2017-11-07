Microsoft 365 Business, KOBİ’lerin gücüne güç katacak

Microsoft 365 Business, dijital dönüşümde geleceği hedefleyen kurumların tüm ihtiyaçlarını tek bir paket ile karşılamayı hedefliyor.

Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, kullanıma sunduğu Microsoft 365 Business paketi ile KOBİ’lere dijital dönüşüm yolunda yeni bir iş ortağı olmayı hedefliyor. Office 365, Windows 10 Pro ve daha birçok hizmeti içinde barındıran Microsoft 365, KOBİ’lerin bilgi teknolojisi ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Her şey için tek çözüm: Microsoft 365

Microsoft 365 Business, KOBİ’leri düşünerek tasarlandı. Onların ihtiyaçları, beklentileri, imkanları ve personel sayısı göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni çözüm paketi, Microsoft’un sunduğu her şeyin en iyi özellikleri bir araya getirilerek geliştirildi:

Windows 10’un güvenlik özellikleri ve yenilikleri, Office 365’in gücü, bilinen özellikleri ve kolay yönetim araçları paketin içinde yer alıyor.

Microsoft 365 Business, işletmelerin çalışanlarının en üretken şekilde çalışabilmelerine yardımcı olmak için ihtiyaçları olan üretkenlik ve işbirliği araçlarını sağlıyor. Word, Excel, PowerPoint gibi üretkenlik ve işbirliği uygulamaları; e-posta için Outlook; müşteri, çalışma arkadaşları, tedarikçiler ile dosya paylaşımı için SharePoint ve OneDrive; sohbet tabanlı ekip çalışması için Microsoft Teams’in bulunduğu Office 365 paketini içeriyor.

Microsoft 365 Business, e-posta, sohbet, çevrimiçi toplantılar ile bağlanmayı kolaylaştırıyor. KOBİ’lere, en verimli iletişim yöntemi için doğru aracı kullanabilme imkanı tanıyor. Outlook, SharePoint ve OneDrive İş ile bağlantı ve uyumluluğunu hareket hâlindeyken de sürdürebilme fırsatı veriyor. Skype Kurumsal, toplantıları sanki yüz yüze gibi görüntülü yapmayı, anlık sohbetlerle işleri hızlıca halledebilmeyi, her yerden birlikte çalışabilme imkanı sağlıyor.

Microsoft 365 Business ile şirket çalışanları ekip arkadaşları ya da şirket dışından kişilerle birlikte belge oluşturabilir, belgeleri paylaşabilir ve aynı belge üzerinde birlikte çalışabilir.

Ayrıca, Microsoft Teams şirket içi ekiplerin, her zaman ve her yerden, iletişimde kalmalarına ve birlikte çalışmasına yardımcı oluyor. Office 365, çalışanlara, şirket içinde ve dışında işbirliği yapabileceği, hareket hâlindeyken çalışmayı daha üretken ve kolay hâle getiren güçlü uygulama ve araçlar sağlıyor.

Uçtan uca güvenlik

Yapılan araştırmalara göre siber saldırıların yüzde 43’ü küçük işletmeleri hedefliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan fidye saldırılarından binlerce küçük işletme etkilendi, iş planları sekteye uğradı ya da çalışamaz hale geldiler. İşte Microsoft 365 Business bu tarz siber saldırılar için koruma sağlıyor.

Microsoft 365 Business ile kurumların ihtiyacı olan güvenlik hizmeti de otomatik olarak sunuluyor. Şirket verileri masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda dahil olmak üzere her türlü ortamda siber saldırılardan korunuyor. Yeni paket şirketlerin cihazlarının ve yazılımlarının virüs, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımlara karşı otomatik olarak güncelleştirilmelerinin yapılmasını sağlıyor. Ayrıca her türlü güncelleme otomatik olarak yapılabilir. Bu da şirketlerin cihazlarının ve yazılımlarının sürekli güncel olmasını sağladığı gibi saldırılara karşı daha güçlü olmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca Windows 10 Pro’ya otomatik güncelleme, çalışanların iş ya da kişisel cihazlarında bulunan verilerin korunması, işten ayrılan bir çalışanın cihazında bulunan şirket verilerinin silinmesi gibi birçok işlem otomatik olarak yapılabiliyor. İşletme sahiplerinin ve ekiplerinin zaman ve enerjilerini işlerini geliştirmeye daha fazla ayırabilmeleri için basit

kurulum ve yönetim sağlıyor. Tek bir konsoldan yeni personel kolayca eklenebilir, cihaz güvenlik ilkeleri yapılandırılabilir, kullanıcı kimlik ve erişimleri yönetilebilir, aynı zamanda tüm cihazlarda en güncel Windows 10 ve Office sürümlerini kullanılması sağlanabilir.

Yeni paket hakkında açıklamalar yapan Microsoft Office Pazarlama Grup Müdürü Çiğdem Kayalı, şunları söyledi;

“Microsoft olarak vizyonumuz kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarmaları için güç katmak. Bu vizyon çerçevesinde girişimciler ve KOBİ’ler önemli bir yer tutuyor. Teknoloji her geçen dakika değişiyor ve gelişiyor. IDC’ye göre, dünya çapında bulut bilişim harcamaları, 2017 yılında yüzde 18 artarak 44 milyar doları aşarken, geleneksel BT yatırımları yüzde 3 düşecek. Gartner’ın 2020 tahminlerine göre artık bulut bilişime erişimi olmayan şirketler internete erişimi olmayan şirketlerle eşdeğer olacak. Bu kapsamda KOBİ’lerin teknolojiyi kullanması ve bulut bilişime geçmesi çok önemli. Bugün dünyaya yön veren teknoloji şirketleri geçmişte birer KOBİ olarak iş hayatına adım attılar. Onları bugünlere taşıyan en büyük güç ise teknoloji idi. Teknolojiye inanarak ve yatırım yaparak, dinamikleri değiştirdiler, kendi başlarına birer güç oldular. Biz de KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda onların çözüm ortağı olarak, hem deneyimlerimiz hem de onlara özel çözümlerimizle yanlarında olmak istiyoruz. Bu kapsamda Microsoft 365’i bugünün KOBİ’si ve yarının küresel şirketi arasında bir köprü olarak görüyoruz.”