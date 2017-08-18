Microsoft, Intune ile Office’i nasıl kuracağını anlatıyor

Microsoft, Intune ile Office’i nasıl kuracağını anlatıyor
, 18 Ağustos 2017

IT departmanları,  Office365 ProPlus uygulamalarını, şirketin bulut tabanlı kurumsal mobilite yönetimi servisiyle Windows 10 1703 çalıştıran sistemlere otomatik olarak yükleyebilir.

IT uzmanları artık Office uygulamalarını Windows 10 sürüm 1703 ya da üst sürümleri çalıştıran aygıtlarına uzaktan yüklemek için Microsoft’un bulut tabanlı kurumsal mobilite hizmeti Intune’ı kullanabilir.

Bu yeni işlevsellik, Intune’a Haziran ayında eklendi, ancak şirket Perşembe günü, bunun Microsoft 365’in önemli bir özelliği olduğunu belirtti. Abonelik bu yılın sonuna kadar satışa çıkacak. Microsoft 365; Windows 10, Office 365, Intune ve Azure Active Directory gibi bir dizi bulut hizmetinin bir karışımı olarak ifade ediliyor.

Uyarılara dikkat!

Örneğin, yalnızca Office 2016 paketindeki uygulamalar – Office 365 aboneleri için, paket “ProPlus” olarak biliniyor- kurulabilir. Ve hedef sistemler, Microsoft’un Nisan ayında yayımladığı ve “Creators Update” olarak adlandırılan güncelleme Windows 10 1710 çalıştırıyor olmalı. Ayrıca hali hazırda bir Office sürümüne sahip olan bilgisayarlarda Intune  dağıtımı yapılamaz, başka bir deyişle yükseltme yapılamaz.  Microsoft, IT’nin Intune’a kayıttan önce sistemlerden Office’i kaldırmasını öneriyor.

Şirket kendi blogunda, IT yöneticilerinin Intune’u Office 365’i nasıl yapılandırabileceğini göstermek için bir kaç ekran görüntüsü paylaştı. Intune hakkında daha fazla bilgi Microsoft’un web sitesinde yer alıyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Intune, microsoft, office 365, windows

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Telefonla kredi kartı bilgileri paylaşımında sıfır risk

Telefonla kredi kartı bilgileri paylaşımında sıfır risk

BimSA’nın mobil satın alma platformu Pratis yayında

BimSA’nın mobil satın alma platformu Pratis yayında

LG’den G6 için ‘kullanıcı deneyimi’ kampanyası

LG’den G6 için ‘kullanıcı deneyimi’ kampanyası

“Teknolojik veri petrolden daha değerli”

“Teknolojik veri petrolden daha değerli”

Kendi aracı ile çalışmak isteyenlere Olev’den çağrı

Kendi aracı ile çalışmak isteyenlere Olev’den çağrı

Türk Telekom ve Huawei’den 5G’de önemli iş birliği

Türk Telekom ve Huawei’den 5G’de önemli iş birliği

Plantronics’ten yeni mobil kulaklık: Explorer 80

Plantronics’ten yeni mobil kulaklık: Explorer 80

Microsoft, SwiftKey’i rekor anlaşmayla satın almaya hazırlanıyor

Microsoft, SwiftKey’i rekor anlaşmayla satın almaya hazırlanıyor

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *