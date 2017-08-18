Microsoft, Intune ile Office’i nasıl kuracağını anlatıyor

IT departmanları, Office365 ProPlus uygulamalarını, şirketin bulut tabanlı kurumsal mobilite yönetimi servisiyle Windows 10 1703 çalıştıran sistemlere otomatik olarak yükleyebilir.

IT uzmanları artık Office uygulamalarını Windows 10 sürüm 1703 ya da üst sürümleri çalıştıran aygıtlarına uzaktan yüklemek için Microsoft’un bulut tabanlı kurumsal mobilite hizmeti Intune’ı kullanabilir.

Bu yeni işlevsellik, Intune’a Haziran ayında eklendi, ancak şirket Perşembe günü, bunun Microsoft 365’in önemli bir özelliği olduğunu belirtti. Abonelik bu yılın sonuna kadar satışa çıkacak. Microsoft 365; Windows 10, Office 365, Intune ve Azure Active Directory gibi bir dizi bulut hizmetinin bir karışımı olarak ifade ediliyor.

Uyarılara dikkat!

Örneğin, yalnızca Office 2016 paketindeki uygulamalar – Office 365 aboneleri için, paket “ProPlus” olarak biliniyor- kurulabilir. Ve hedef sistemler, Microsoft’un Nisan ayında yayımladığı ve “Creators Update” olarak adlandırılan güncelleme Windows 10 1710 çalıştırıyor olmalı. Ayrıca hali hazırda bir Office sürümüne sahip olan bilgisayarlarda Intune dağıtımı yapılamaz, başka bir deyişle yükseltme yapılamaz. Microsoft, IT’nin Intune’a kayıttan önce sistemlerden Office’i kaldırmasını öneriyor.

Şirket kendi blogunda, IT yöneticilerinin Intune’u Office 365’i nasıl yapılandırabileceğini göstermek için bir kaç ekran görüntüsü paylaştı. Intune hakkında daha fazla bilgi Microsoft’un web sitesinde yer alıyor.