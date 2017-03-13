Microsoft ve Media Markt’tan kodlama eğitimi

Microsoft ve Media Markt’tan kodlama eğitimi
, 13 Mart 2017

Microsoft Türkiye, 18-19 ve 25-26 Şubat tarihlerinde Media Markt işbirliği ile 4 günde 7-12 yaş arasındaki 129 çocuğa kodlama eğitimi verdi. 

Media Markt ve Microsoft Türkiye, çocukların hayal güçlerini zenginleştirmek için başlattığı kodlama eğitimi projesini hayata geçirdi. Birçok ülkede ilköğretim müfredatında yer almaya başlayan kodlama eğitimi için eğitmenler, Media Markt Viaport, Bayrampaşa Forum, Ümraniye ve Marmara Forum mağazalarında çocuklarla bir araya geldi. Eğitim, 4 günde 7-12 yaş arasındaki toplam 129 çocuğun katılımıyla ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Kodlama eğitimi kapsamında çocuklar, severek oynadıkları Minecraft oyununun kodlamasını öğrenerek kendi Minecraft dünyalarını yaratma fırsatı yakalıyor. Öğrenirken bir yandan da hayal güçlerini geliştiren çocuklar eğitim sırasında oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ifade ettiler. 

Kategoriler Haber
Tags: kodlama eğitimi, media markt, microsoft

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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