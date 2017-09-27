Microsoft Office 2019’un çıkış tarihi belli oldu

Microsoft Office 2019’un çıkış tarihi belli oldu
, 27 Eylül 2017

Microsoft Orlando’da gerçekleşen Ignite konferansında Office’in yeni sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

2018’in ikinci yarısında satışa sunulacak olan Office 2019’da Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarının yanında Exchange, SharePoint ve Skype for Business uygulamalarının sunucu versiyonlarıyla birlikte gelecek.

Microsoft Office 2019’un ön izleme surumleri 2018’in ortalarında çıkarılacak. Office 2019, Office 365 kullanmayı tercih etmeyen şirketleri hesaba katarak geliştiriliyor. Bir başka deyişle, Office 365 kullanmayan işletmeler için daha iyi bir şekilde bilişim yönetimi gerceklestirebilek. Office 2019’da basınç hassasiyeti, çevirme efektleri ve kalem hareketlerini yeniden oynatma gibi özellikler yer alacak.

Excel’de veri analizi yapılması amacıyla yeni formüller ve grafikler yer alacak. PowerPoint de ise Office 365 kullanıcılarının şu anda faydalanabildiği biçim ve yakınlaştırma animasyonlarından yararlanma imkanı elde edecek.

Microsoft, önümüzdeki zamanda Office 2019 hakkında daha fazla bilgi paylaşacağının altını çizdi. Ancak şimdilik Office 365 kullanıcılarının en güncel özelliklerden faydalanmayı sürdürecek gibi görünüyor.

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Tags: microsoft, Office 2019

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