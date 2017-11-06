Microsoft Office’in iOS sürümüne yeni özellikler geliyor

Mobil cihazlardaki Office uygulamalarını düzenli olarak güncelleyen Microsoft, bu ay içinde yeni özellikler sunması bekleniyor.

Office Insiders isimli programa dahil olan iOS kullanıcılarının şimdiden erişebilediği güncellemede Microsoft Word, Powerpoint ve Excel uygulamalarında “dijital mürekkep” isimli özellik yer alacak. Dijital kalem vasıtasıyla daha kullanışlı hale gelecek olan bu özellik sayesinde fikirlerini kalem almayı tercih eden kullanıcılar, aklından geçenleri daha somut bir şekilde ifade edebilecek.

Sayfada kaydırma yapmayı daha pratik bir şekilde sunan Microsoft, Excel kullanıcılarına pratik bir şekilde çalışma sayfaları arasında geçiş yapma ayrıcalığını da sunacak.

iOS için kullanılan Microsoft Office uygulamalarına gelecek olan güncelleme ana hatlarıyla belli olmuş olsa da yayınlanana kadar yeni özelliklerin gelmeye devam etmesi bekleniyor.

Microsoft’un “Dijital Mürekkep” için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.