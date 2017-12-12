Microsoft, Q# Kuantum programlama dilinin görücüye çıkardı

Microsoft, Q# Kuantum programlama dilinin görücüye çıkardı
, 12 Aralık 2017

Microsoft, kuantum algoritmalarının daha hızlı bir şekilde oluşması ve test edilmesi amacıyla geliştirilen Q# programlama dili ve kuantum simülatörünü yayınladı.

Microsoft, kuantum algoritmalarının test sürecinde rastlanan hataların daha kolay bir şekilde ayıklanması için hazırladığı kuantum simülatörünü geliştiricilere sundu. Eylül ayında Microsoft tarafından duyurulan bu yeni dil ve simülatörle kuantum hesaplama işlemlerinde geleneksel programlama konsepti getirmeyi hedefliyor.

Kuantum programları test eden bilgisayarların nadir bulunması nedeniyle Microsoft tarafından yayınlanan simülatör sayesinde 32 qubit kuantum programlar çalıştırılıyor. Bu simülatörün Azure versiyonunda 40 qubit program çalıştırılabilinecek.

Gerçek kuantum bilgisayarlarda kriyojenik sıcaklıkları yer almasıyla birlikte bir avuç qubit’ten oluşuyor. Microsoft’un bu hamlesiyle farklı bir tür kuantum biti olan topolojik qubit kullanılan fiziksel kuantum bilgisayarlar üretmeyi amaçlıyor. Bu sayede bilgisayarların ortamdan daha az etkilenmesiyle ve ek qubit’lere ihtiyaç bulunmayacak.

Microsoft’un oldukça geniş kullanım alanı olabileceğini ve bunların arasında kriptografinin de bulunabilineceği düşünülüyor.

 

Facebook Comments
Kategoriler Gündem
Tags: microsoft, programlama dili

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Facebook hedef koydu!

Facebook hedef koydu!

En çok uluslararası patent başvurusu Huawei’den

En çok uluslararası patent başvurusu Huawei’den

MWC 2016: Türk Telekom 5G teknolojilerini tanıttı

MWC 2016: Türk Telekom 5G teknolojilerini tanıttı

Qualcomm, Snapdragon 450 Mobil Platformu’nu duyurdu

Qualcomm, Snapdragon 450 Mobil Platformu’nu duyurdu

Her iyi yazılım işe yarar mı?

Her iyi yazılım işe yarar mı?

CommVault tıbbi veri yönetimi çözümünü duyurdu

CommVault tıbbi veri yönetimi çözümünü duyurdu

Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiye’de!

Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiye’de!

Fortinet, Avrupa’daki yeni bulut veri merkezini açtı

Fortinet, Avrupa’daki yeni bulut veri merkezini açtı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *