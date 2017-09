Microsoft Türkiye başarılı iş ortaklarını ödüllendirdi

Microsoft Türkiye’nin geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”, 12 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Microsoft ekosisteminden 300’e yakın iş ortağının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte başarılı şirketlere 17 farklı kategoride ödül de verildi.

Microsoft Türkiye, bu yıl 12 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte dijital dönüşümden, yeni iş ortağı yapısına, Microsoft’un gelecek vizyonundan yeni fırsatlara kadar birçok konu değerlendirildi. Zirvede aynı zamanda başarılı iş ortaklarına da ödül verildi. 17 farklı kategoride ödül alan iş ortakları, ödüllerini Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun elinden aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Samer Ebu Ltaif yaptı. Zirvede Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da bir konuşma yaptı. İş ortaklarına teşekkür eden Kansu sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft Türkiye olarak harika geçen bir mali yılı daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız mali yıl siz değerli iş ortaklarımızın desteğiyle hedeflerimizin ötesine geçtik. Bu yılın son mali çeyreğinde şirket olarak net kârımızı ikiye katladık. Geçen yılın aynı dönemine göre net kârımız sizlerin değerli çabalarıyla yüzde 109 artarak 3.12 milyar dolardan 6.51 milyar dolara yükseldi. Bu artışta en önemli etkenlerden biri de Bulut Bilişim çözümleri oldu. Örneğin sadece Azure platformundaki gelirlerimiz yüzde 98 oranında arttı.

Yıl içinde ziyaretine gittiğimiz her iş ortağımızdan yeni başarı hikayeleri ve yeni fırsatlar ile döndük. Hep birlikte hem küçük işletmeler hem de büyük kurumsal şirketler için onları verimli kılan çözüm ve yenilikler ürettik. İş ortağı ekosistemimizde sizlere sunduğumuz platformları kullanarak büyük başarılara imza attınız. Hatta bu başarılar dünya çapında ses de getirdi ve bu alanlarda birçok ödül de aldınız.”

“İş ortağı ekosistemi her zaman odağımızda olacak”

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Temmuz ayında ABD’nin Washington şehrinde düzenlenen Inspire etkinliğinde Microsoft’un kanal üzerindeki odağının altını çizdiğine dikkat çeken Murat Kansu Nadella’nın”İş ortaklarımız tarafından yönlendirilen bu kültür her zaman yaptığımız her işte yer alacak” dediğini belirtti. Kansu sözlerine devam etti: “CEO’muzun da vurguladığı gibi Microsoft olarak, iş ortaklarımızla etkileşimimizi derinleştirmeyi arzuluyoruz. Microsoft bu yeni kanal yapısı için global ölçekte 250 milyon dolarlık yatırım yapacak.

“İş ortaklarımız için büyük bir fırsat sunuyoruz”

Microsoft olarak iş ortaklarına büyük fırsatlar sunduklarını dile getiren Murat Kansu şunları ifade etti: “Önce mobil, önce bulut dünya görüşümüz Önce mobil, önce bulut” yaklaşımımız Türkiye’de halen 890 milyon dolarlık bir bilişim pazarını adresliyor. Yeni yaklaşımımız olan “Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları” ile bu rakamın önümüzdeki dönemde 1.6 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü akıllı bulut, akıllı iş stratejimizin bugün genel olarak “BT sistemleri” olarak düşünülen içeriği genişleteceğini görüyoruz. Dijitalleşmenin artması her zamankinden daha fazla fırsat yaratacak.”

Inspire’da ödül alanlara plaket verildi

Microsoft Türkiye İş Ortakları Zirvesinde Haziran ayında ABD’de Microsoft tarafından düzenlenen Inspire etkinliğinde ödül alan iş ortaklarına plaket de verildi. Inspire etkinliğinde Microsoft ISV of the Year – MEA ödülünü alan Genbil, Microsoft Türkiye Ülke Partneri ödülünü alan Netaş ve Microsoft Dynamics Global ISV of the Year, Microsoft Dynamics Services Partner of the Year – CEE, Microsoft Dynamics Cloud Partner of the Year – WECA ödüllerini alan VeriPark’a plaket takdim edildi.

Etkinlikte Microsoft Türkiye’den 17 farklı kategoride ödül alan iş ortakları şöyle sıralandı: