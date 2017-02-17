Microsoft ve Media Markt işbirliği ile kodlama eğitim imkanı

Tüketen toplumdan üreten topluma geçişi desteklemek için çalışmalar yapan Microsoft Türkiye, Media Markt işbirliğiyle çocuklara parlak bir gelecek armağan etmek için kodlama eğitimlerine devam ediyor.

Media Markt mağazalarında 18-19 ve 25-26 Şubat tarihlerinde yapılacak olan kodlama eğitimlerine 7-12 yaş gruplarındaki çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor.

Teknoloji tüketenden, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmenin ancak eğitim ve katma değer yaratan ekonomiye yatırımla mümkün olduğu inancıyla yola çıkan Microsoft Türkiye’nin kodlama eğitimleri devam ediyor.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi Media Markt ile işbirliği yapan Microsoft Türkiye, kodlama eğitimlerini Media Markt mağazalarına taşıyor. 18-19 Şubat tarihlerinde Marmara Forum ve Viaport, 25-26 Şubat tarihlerinde Bayrampaşa ve Ümraniye Media Markt mağazalarında gerçekleşecek olan 1 saatlik eğitimlere ücretsiz olarak katılınabiliyor.7-12 yaş aralığındaki çocukların yararlanabileceği eğitimlerde katılımcılara kodlama konusunda bilgi verilecek.

Kodlama eğitimlerine katılmak isteyenlerin http://www.sadecebilgisayarla.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Eğitimin ardından devam etmek isteyen çocuklar www.acikakademi.com adresinden ücretsiz KODU eğitimi almaya devam edebilirler.

Kodlama eğitimi yer ve saatleri

18 Şubat Cumartesi ve 19 Şubat Pazar

Marmara Forum & Viaport Media Markt

11:00-12:00

14:00-15:00

25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar

Bayrampaşa & Ümraniye Media Markt

11:00-12:00

14:00-15:00