Microsoft’tan IT departmanlarına mesaj var!

Yazılım devi, kurumsal kullanıcılarını yeni işletim sistemine geçmesi konusunda uyarıyor…

Microsoft, Windows 7 işletim sistemini kullanan müşterilerine yalnızca üç yıl desteği kaldıklarını hatırlatarak, işletim sisteminin artık “eski” olduğunu ve Windows 10’a geçiş yapmalarını tavsiye etti. Microsoft Almanya Başkanı Markus Nitschke “Windows 7 artık sadece modern teknolojinin gereksinimlerini değil IT departmanlarının da yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayamıyor. ” dedi. Nitschke, Windows 10 ile müşterilerimize en üst düzeyde güvenlik ve işlevsellik sunduklarını da sözlerine ekledi.

Şirket, Windows 7’nin 14 Ocak 2020 tarihinde desteği sona erdireceğini ve bu tarihten sonra tüm güvenlik güncelleştirmelerini durduracağını belirtti.