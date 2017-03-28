Microsoft’tan ekip çalışma platformu: Microsoft Teams

Microsoft, yeni hizmeti Microsoft Teams ile takım çalışmasına dinamizm katmayı hedefliyor. Sohbet tabanlı ekip çalışma platformu Microsoft Teams, ortak belge üzerinde birlikte çalışmaktan, farklı konularda ekip içinde görüş paylaşmaya, grup konferans görüşmesi yapmaktan, toplantı notlarını paylaşmaya kadar farklı özellikleriyle öne çıkıyor.

Günümüz iş hayatı değişiyor. Eskiden masa başında çalışırken, şimdi çalışanların yüzde 70’i ofis dışında vakit geçiriyorlar. Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, şirketlerin giderek artan takım olarak çalışabilme ihtiyaçlarını karşılamak için Teams hizmetini geliştirdi ve tüm Office 365 kullanıcılarına sundu. Şirket içinde ekiplerin grup kurma, birebir görüşme yapma, takvim paylaşma, Office 365 uygulamaları kullanma (Word, Excel ya da Power Point gibi), Skype desteği ve GIF/Emoji paylaşımı gibi özellikleri bulunan Microsoft Teams, Office 365 aboneleri tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Dünya çapında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 181 ülkede kullanıma sunulan Microsoft Teams ile ilgili detaylar İstanbul’da Microsoft Office Pazarlama Grup Müdürü Çiğdem Kayalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

“Şirketlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve ekiplerin takım içi iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Microsoft Teams, Office 365 ekosistemi ile entegre olarak çalışabiliyor” diyen Çiğdem Kayalı sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzün kurumsal dünyasında takımların birlikte daha uyumlu çalışmaları ve daha üretken olmaları için aynı ortamda bir arada olmalarına gerek yok. Esnek çalışma saatleri, evden çalışmak gibi konular iş hayatında yerini alırken, çalışanların yüzde 70’e yakını artık mobil. Microsoft olarak yeni sohbet tabanlı birlikte çalışma platformu Microsoft Teams’i geliştirdik. Her geçen gün daha fazla bilgi tüketiyor, veri saklıyoruz. Bu kadar çok bilgi arasında anlamlı veriler çıkarmak, gündemi takip edip, iletişimde kalmak için çaba harcıyoruz. Bütün bunlara bakacak olursak bu yeni iş hayatında takım olmak, takım olarak birlikte çalışmak için teknolojinin nimetlerinden yararlanmamız gerekiyor. Bu nedenle Microsoft Teams ekip ruhunu kaybetmeden, çalışanlara istedikleri an istedikleri yerden birlikte daha güzel işler yapmalarına imkan tanıyor.”

Ofise gitmeye gerek kalmadan, çalışmanın rahatlığı

Office 365’in Türkiye’de 4.5 yıldır kullanıldığına dikkat çeken Kayalı, “KOBİ’lerden büyük kurumlara, öğrencilerden tüketicilere kadar herkes Office 365 kullanıyor. Bu paket artık sadece Office uygulamalarını değil onlarca farklı hizmeti de üzerinde barındırıyor. Office 365’e son bir yılda 150’yi aşkın güncelleme geldi. Bunlar arasında Microsoft Teams, Outlook Customer Manager, Booking gibi yeni hizmetlerin yanı sıra Office uygulamalarında da Maps, Zoom, QuickStarter, Researcher, Editor gibi yeni özellikler eklendi. Office artık bildiğiniz Office değil. Excel’de yapmak istediğiniz pek çok işlem için gerekli formulü kendisi oluşturuyor. Aynı şekilde PowerPoint sizin verdiğiniz konu başlığında sunumu sizin için hazırlıyor. Word, sadece kelimelerinizi dil bilgisi açısından düzeltmiyor, artık daha vurucu cümleler oluşturmanız için öneride bulunuyor. Her geçen gün yeni servis ve hizmetlerin sayısı artıyor. Tüm bunlar sayesinde kullanıcılar artık ofislerine gitmeden, istedikleri yerden, istedikleri an çalışabilecekler.”