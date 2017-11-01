HoloLens Türkiye’de kullanıma sunuluyor

HoloLens Türkiye’de kullanıma sunuluyor
, 1 Kasım 2017

Microsoft, Windows 10 ile çalışan artırılmış gerçeklik cihazı HoloLens’in kullanılabilirliğini birçok Avrupa ülkesini kapsayacak şekilde genişletti. HoloLens, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkede kullanıma sunuluyor.

Microsoft’un geliştirdiği, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak çalışanların ve işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan HoloLens’in resmi olarak bulunduğu ülkelerin sayısı artıyor. Microsoft, HoloLens’i Avrupa’da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.

Microsoft HoloLens ve Windows Deneyimlerinden Sorumlu Genel Müdürü Lorraine Bardeen, konuyla ilgili olarak, “Microsoft olarak, tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için destek olmayı misyon edindik. Artırılmış ya da karma gerçeklik, dünya çapındaki müşterilerin ve şirketlerin bugüne kadar yapılması mümkün olmayan şeyleri yapmalarına yardımcı olma potansiyeline sahip. Bu deneyimler, işletmelerin ve çalışanlarının önemli görevleri daha hızlı, daha güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamalarına ve müşteri ile ortaklarıyla kuracakları yeni iletişim yolları yaratmalarına yardımcı olacak.”

Microsoft, dünya çapında daha geniş bir ekosistemin karma gerçeklik yaratmasını sağlayacak teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. HoloLens, daha önce Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri (Porto Riko dahil) dahil olmak üzere 10 pazarda satışa sunulmuştu. Bu genişleme ile HoloLens, pazar yaygınlığını neredeyse üç katına çıkararak 39 ülkede satışa sunulmuş olacak.

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Tags: artırılmış gerçeklik, HoloLens, microsoft

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