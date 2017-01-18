Microsoft’un teknoloji yarışması için başvurular başladı

Dünyanın öğrencilere yönelik olarak düzenlenen en büyük teknoloji yarışmalarından Microsoft Imagine Cup 2017’nin başvuruları başladı. Bu yıl büyük ödülün 100 bin dolar olduğu, öğrencilerin takımlar kurarak teknoloji alanında proje geliştireceği ve fikirlerini dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacağı yarışmada son başvuru tarihi 24 Mart 2017.

2003 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından olan Microsoft Imagine Cup 2017’nin başvuruları 24 Mart’a kadar devam edecek. Bu yıl nakit ödül miktarı 50 bin dolardan 100 bin dolara yükseltilen Imagine Cup’ta önemli değişiklikler de oldu. Daha önce yarışmada bulunan kategoriler kaldırıldı. Bu yıl yarışmada herkes istediği alanda fikir ve proje geliştirme şansı tanınıyor. Imagine Cup 2017’de jüri projelerdeki teknoloji kullanımına, projeye katılan uygulama, servis ya da oyunların ticari pazarlarda ne kadar şansı olacağına da bakacak.

Bulut teknolojilerinin her gün daha ön plana çıktığı günümüzde Imagine Cup’ın öğrencilerin bu teknolojilerde kendilerini geliştirmeleri için harika bir fırsat sunuyor. Tüm Imagine Cup projelerinin mutlaka bir ya da birkaç Microsoft Azure servisini barındırmasını gerekiyor. Bunun yanı sıra, geleceği bugünden inşa eden projelerde mutlaka Yapay Zeka öğelerinin de yer almasını önemli bir etken.

Başvurular 24 Mart’a kadar sürecek

Imagine Cup Türkiye ulusal finalleri için yapılacak başvurular 24 Mart’a kadar sürecek. Türkiye finallerini kazanan ekip, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finalleri’ne gidecek ve orada ilk 7’ye giren takımlar Temmuz ayında Seattle’da Microsoft Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Dünya Finalleri’ne katılacak. İşte Imagine Cup 2017’nin başvuru takvimi:

24 Mart 2017 – Son Başvuru Tarihi

25 Mart-4 Nisan 2017- Jüri Değerlendirme ve Ön Eleme

5 Nisan 2017- Finalistlerin Duyurulması

14 Nisan 2017 – Ulusal Final

Mayıs 2017 – Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yarı Finali

Temmuz 2017- Dünya Finali

25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 5 Nisan’da ilan edilecek ve 14 Nisan’da da Türkiye Imagine Cup 2017 gerçekleşecek.

Harika ödüller öğrencileri bekliyor!

3 üye ve 1 mentorden oluşacak takımlarla yarışacak öğrencileri Imagine Cup 2017’de harika ödüller bekliyor. Öğrenciler, Türkiye ulusal finallerinde sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikrini sunma şansı yakalayacak ve kazanan takımın üyelerine Microsoft’un en iyilerinden Mentorship desteği ve dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ve 100 bin dolar kazanma şansı elde edecek. Yarışmayla ilgili tüm detaylı bilgilere https://compete.imagine.microsoft.com/en-us/country/details/tr sitesinden ulaşabilirsiniz.