Mitsubishi, Türkiye’de klima fabrikası açıyor

Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi tarafından ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye’de kurulan yeni fabrikanın 12 Aralık’ta üretime başlayacağını açıkladı.

Mitsubishi Electric, ev tipi klima talebinde artış beklenen Türkiye ve Avrupa’da iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor.

Yeni fabrikanın hedefleri

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri her geçen gün büyüyor ve Türkiye’deki talebin de ülkenin ekonomik büyümesine ve nüfus artışına paralel olarak artması bekleniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye’de ve Avrupa’daki talep dalgalanmalarına yanıt veren ve ayrıca yerel pazarlara yönelik özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri karşılayan esnek bir tedarik zinciri sağlamak üzere lokalizasyon çalışmalarının hızlandırılmasında kilit rol oynaması bekleniyor.