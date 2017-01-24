Mobil alışveriş e-ticareti ilk kez geride bıraktı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz toplum hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2016 yılında yaşanan gelişmeleri, yapılan basın toplantısında değerlendirdi.

Değerlendirme toplantısında BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini belirtti. Canko, Türkiye’nin 2023 yılında nakitsiz toplum olma hedefinde temponun düşmediğini, nakitsiz yaşam, mobil ticaret ve finansal teknoloji girişimleri (Fintech’ler) başlıklarında Türkiye’nin sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

İnternetten kartlı ödemelerin fiziki ödemelere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü aktaran Dr. Soner Canko, internetten yapılan kartlı ödeme tutarının toplam ödemeler içerisindeki payının 2013’te yüzde 8’ken, 2016’da yüzde 12 olduğunu kaydetti. Canko, internetten yapılan kartlı ödeme tutarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 23’lük artışla 68,4 milyar TL’ye yükseldiğini de açıkladı. Dr. Soner Canko, “Her beş kredi kartından ikisi internet ödemelerinde kullanıldı” diye ekledi. Mobil ticaretteki (m-ticaret) hızlı yükselişe dikkat çeken Canko, “2014’te yüzde 19 olan mobil alışveriş oranı 2016’da yüzde 51’e ulaştı ve ilk kez e-ticareti geride bıraktı” diye konuştu.

Canko, geleceğin finansal teknolojilerinde mobil başta olmak üzere tokenization, nesnelerin interneti, yapay zeka, chatbotlar ve blockchain gibi konuların gündemde olacağını kaydetti.

Fintech Türkiye’ye yabancı yatırım çekecek

Finansal teknoloji (Fintech) girişimlerinin 2016’ya damgasını vurduğunu belirten Dr. Soner Canko, Fintech ekosistemindeki işlem değerinin 2016 yılında 15 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Canko, 2016 yılında Türkiye’de girişimlere yapılan yatırımların yüzde 47’sinin Fintech girişimlerine yapıldığını da sözlerine ekledi. Dünyada Fintech girişimlerine yatırımcı desteğinin yükseldiğine dikkat çeken Dr. Soner Canko, “Fintech alanında yeni girişimler için büyük bir potansiyel ve destek var. Bu alanda yenilikçi fikirler ve girişimler, Türkiye’ye yabancı yatırım çekecektir” dedi.