Mobil çalışan sayısı artmaya devam ediyor

Mobil cihaz kullanımı ve esnek çalışma eğilimi giderek artıyor. Yapılan araştırmalar, ülkemizde mobil çalışan oranının 2017 yılında yüzde 31’e, 2019 yılında ise yüzde 34’e ulaşacağını gösteriyor. Kurumlar mobiliteden yüzde 46 oranında operasyonel verimliliği, yüzde 43 oranında ise iş sürekliliğini artırmak için faydalanıyor.

Değişen çalışma koşullarıyla birlikte mobil çalışan sayısı hızla artmaya devam ediyor. İşletmeler, çalışanlarının kendi aralarında, müşterilerle, tedarikçilerle verimli ve kolay şekilde iletişim kurmaları için önemli yatırımlar yapıyor. Mobiliteyi destekleyen ses, görüntü, konferans, mesaj, sesli mesaj, faks, e-posta gibi iletişim kanallarının hepsini tek çatı altında toplayan tümleşik iletişim seçenekleri bu yatırımların başında geliyor. İletişim yazılım hizmetleri sunan Unify’ın kullanıcı taleplerini öğrenmek için yaptırdığı araştırmaya göre, kurumların yüzde 67’si teknolojiyi verimli kullandığı görüşünde. İşletmelerin yüzde 33’ü dijitalleşmenin 2020 yılına kadar satışları ve iş yapma biçimlerini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

Çalışan memnuniyeti yüzde 83 oranında şirkete yansıyor

Günümüzde çalışanlar istedikleri zaman diliminde, istedikleri yerden çalışabilme özgürlüğüne sahip olmak istiyor. Kurumlar çalışanlarını yeni teknolojiler ile ne kadar çok desteklerse, çalışanlar da bu doğrultuda verimli olabiliyor. Unify’ın araştırmaları, çalışan memnuniyetinin artırılmasının yüzde 83 oranında şirket başarısına etki ettiğini gösteriyor. Kurumlar, çalışanlarına sağladıkları eğitim, ödül, yeni teknoloji desteği ve çalışma alanının iyileştirilmesi gibi faktörler ile iş süreçlerini verimli kılmanın yollarını arıyor.

Dünya genelinde 3 milyar, Türkiye’de 59 milyon insan internete erişebiliyor

Statista tarafından yapılan araştırmaya dikkat çeken ve kurumsal uygulama yazılım pazarının 2019’da 201 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “Dünya genelinde yapılan araştırmalara bakıldığında 3 milyar insanın internete erişimi var. Türkiye’de ise BTK verilerine göre, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde geniş bant internet abone sayısı 59,1 milyonu aşmış durumda. Artık daha fazla kurum ve birey dijital imkânlardan yararlanıyor. Ekonomilerde mevcut üretim, tüketim, birikim ve bölüşüm süreçleri dönüşürken, iş modelleri de değişime uğruyor. İş dünyasının rekabet gücünü, yenilikçi teknolojilere sahip olma ve bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilme yeteneği belirliyor. Bulut tabanlı çözümlerimiz farklı lokasyonlardaki ekiplerin, anlık konferans, video görüşmesi, online eğitim düzenleyebilmelerini ve daha hızlı çözüm sunma yeteneklerini artırıyor.” dedi.