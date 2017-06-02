Araştırma: Mobil cihazlarda yılda 22,3 milyar reklam gösterimi

MMA Türkiye araştırmasına göre; 2016 yılında önde gelen mobil mecralara yapılan reklam yatırımları 122 milyon TL düzeyinde olurken; bu yatırımlar karşılığında toplam 22,3 milyar reklam gösterimi gerçekleşmiş durumda.



Günümüzde internet erişiminin tüm dünyada hızla yayılması online alışverişi de bir hayli geliştirdi. Mobil teknolojinin sayesinde de hızla yol kat eden online alışveriş sektörü, satış pazarlama kanalları arasında mobil pazarlamayı da öne çıkarmaya başladı. Bu farkındalıkla 2016 yılında önde gelen mobil mecralara yapılan reklam yatırımlarının 122 milyon TL düzeyinde gerçekleştiğini belirten CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, bu yatırımlar karşılığında toplam 22,3 milyar reklam gösteriminin kullanıcılarla buluştuğunu söyledi.

Son dönemlerde yoğun olarak gerçekleştirilen online alışveriş, internet erişiminin tüm dünyada hızla yayılmasıyla artık mobil cihazlardan da sıklıkla tercih edilmeye başladı. Günümüzün en etkin pazarlama yöntemleri arasında bulunan dijital reklamcılık için markalarda stratejilerini bu bakış açısıyla güncelliyor. Rakamlar da bu sektörün ne kadar geliştiğinin bir kanıtı. Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirilen MMA Türkiye araştırmasına göre; 2016 yılında önde gelen mobil mecralara yapılan reklam yatırımları 122 milyon TL düzeyinde olurken; bu yatırımlar karşılığında toplam 22,3 milyar reklam gösterimi gerçekleşmiş durumda.

Markalar Premium reklamlara önem veriyor

Bu rakamlara bakarak reklam harcamalarının 89,1 milyon TL’lik kısmının ‘Premium’ reklamlarda gerçekleştiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, Premium reklamlarının hedef kitleye ulaşmak için gerçekçi bir yatırım olduğunu belirtiyor. Premium reklamlarda görüntüleme sayısının 6,7 milyar olduğunu belirten Ramazan Becer, programatik olarak tabir edilen ve reklam alım-satım sürecinin insanlar yerine makineler arasında gerçekleştiği sistem üzerinden sunulan mobil reklamlarında ise 32,9 milyon TL harcama ve 15,5 milyar görüntüleme gerçekleştiğini aktardı.

“IOS Android’i ikiye katladı”

Reklam harcamaların sektörlere göre kırılımında da telekomünikasyon sektörünün yüzde 24 pay ile mobil reklamlarda en çok değerlendirilen iş kolu olduğunun altını çizen Ramazan Becer, “Telekomünikasyonu yüzde 6’lık bir payla otomotiv, ulaşım ve yan sanayi izlerken, kozmetik ve kişisel bakım, fnans, yayıncılık, inşaat ve dekorasyon hizmetleri yüzde 5’er paya sahip bulunuyor. Gıda ve yayıncılık sektörlerinin payı yüzde 4, tekstil sektörünün payı ise yüzde 3 seviyesinde kayıtlara geçmiş durumda. Araştırma raporundaki bir diğer ilginç veri de; mobil uygulamalara yönelik reklam harcamalarının yüzde 69’unun IOS cihazlardan yapılması. Buna karşın Android tabanlı mobil cihazlara yapılan harcamalar yüzde 31 seviyesinde kalmış” dedi.