Mobil devrim ölçümlemeyi yeniden şekillendiriyor

MMA Türkiye’nin düzenlediği ‘Mobil Dünyada Analiz ve Ölçümleme Konferansı’nda günümüzde uygulanan analiz ve ölçümleme yöntemlerinin yanı sıra, datanın pazarlama ve müşteri kazanımında efektif kullanımına yönelik strateji ve uygulamaları uzman konuşmacıların anlatımı ve örnek çalışmalarla ele alındı.



Eğitim ve bilgi paylaşımı etkinlikleriyle küresel bilgi birikiminin sektör geneline yayılmasını sağlayan, mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin gelişimine katkıda bulunan MMA Türkiye’nin, (Mobil Pazarlama Birliği), 14 Haziran 2017 günü, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long salonunda düzenlediği konferansta, mobil stratejilerin belirlenmesinde büyük önem taşıyan Analiz ve Ölçümleme konuları masaya yatırıldı. Konferansta günümüzde uygulanan analiz ve ölçümleme yöntemlerinin yanı sıra, datanın pazarlama ve müşteri kazanımında efektif kullanımına yönelik strateji ve uygulamaları uzman konuşmacıların anlatımı ve örnek çalışmalarla ele alındı.

Konferansta bir konuşma yapan MMA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Eşbaşkanı Fırat Ertem, mobil teknolojilerin getirdiği dönüşümün, tüm dünyada 21. Yüzyılın en önemli sosyal dinamikleri arasında görüldüğünü ifade etti. Fırat Ertem, yıl boyu sürecek şekilde yapılandırılan MMA Türkiye eğitim programıyla, bu dinamiğin ekonomik faydaya dönüşmesi için bu eğitimlerden yarar sağlayacak tüm firmalara ulaşmanın planlandığını belirtti. Sektörel organizasyonlarda paylaşılan örnek çalışmaların, bilgi verici olduğu kadar ilham kaynağı da olduğunu ifade eden Ertem, MMA’in Global açılış videosunda yer alan kampanyaların MMA The Smarties ödül programını kazananlar arasından seçildiğini ve aralarında Türkiye’den örneklerin de yer aldığını aktardı; MMA’in inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren ödül programı The Smarties’in başvurularının devam ettiğini de hatırlattı.

Büyüme için ölçümleme

Google Mobil Çözümler Yöneticisi Serhat Atayeter, “Büyüme için ölçümlemeyi yeniden düşünün” başlıklı konuşmasında, mobil cihazlar çağında tüketici davranışlarındaki değişime dikkat çekti, pazarlama stratejileri ve kararları açısından tüketici değeri ve veri odaklı davranışın önemini vurguladı.

Kendi alanlarında pazar lideri olan şirketlerin, yeni ölçümleme sistemlerine ve bunların şirketlerin iş hedefleri ile uyumlu hale getirilmesine yatırım yaptıklarını söyleyen Atayeter, yeni teknolojilerin ne tür yenilikler getirdiğinin şirketler tarafından takip edilmesini gerektiğini de ifade etti.

Mobil uygulama geliştiriciler neye dikkat etmeli

Mobile Action Operasyonlar Direktörü Yekta Özcömert, mobil pazarlama açısından önem taşıyan uygulamaların daha görünür olması ve daha çok indirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Uygulamanın işlevsel niteliklerinin önemine değinen Özcömert, kullanıcıların kendi deneyimleri üzerinden bıraktıkları yorumların, indirme kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi. Özcömert, uygulamaların boyutlarının da büyük önem taşıdığına, aşırı büyük uygulamaların indirme oranının azaldığını; ağırlıklı olarak arama üzerinden ulaşılan mobil uygulamalarda anahtar kelime seçimlerinin yanı sıra, logo, başlık, uygulama fotoğraflarının da önem taşıdığını ifade etti.

Mobille kişiselleşen ölçümleme

Facebook Büyüyen Pazarlar Ölçümleme Yöneticisi Rishi Saxena, gelişen teknolojinin pazarlama ve reklamcılığı dönüştürdüğünü ifade etti. Radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşmasının 30 yıllık bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Rishi Saxena, “Televizyon 50 milyon kullanıcıya 13 yılda erişti. Mobil cihazlar ise 10 yılda 2 milyar kullanıcıya erişti.” diyerek mobil devrimin boyutunu vurguladı. Saxena, mobil öncelikli bir dünyanın, insan odaklı ölçümleme gerektirdiğini söyledi. Saxena, mobil cihazların bireyi ve bireye sunulan değeri pazarlamanın ve ölçümlemenin odağına yerleştirdiğini vurguladı.

Tüketici her an her yerden bağlı, ya markanız?

The Connected Marketer Institute Türkiye Kurucu Ortağı Elvin Altun, Türkiye’nin bağımsız bir araştırma kuruluşunun 11 cihaz çeşidini (akıllı telefon, tablet, mobil PC, masaüstü bilgisayar, giyilebilir cihazlar, TV set üstü kutu, video oyun konsolu, e-okuyucu, bağlı araba, akıllı ev) birleştiren, tüketicilerin birbirleriyle ve dijital içerikle ne kadar çok ve hangi cihazlarla dijital olarak bağlandığını saptayan Bağlı tüketici Endeksinde ön sıralarda yer aldığını söyledi. Endeks’te Türkiye hem genel küresel ortalamanın, hem de Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ortalamalarının üzerinde yer alıyor.

Üretim, Dağıtım, Bilgi ve Teknoloji çağlarının ardından, günümüzde ürün, servis ve sistemlerin tüketici beklentisine göre şekillendiği Müşteri Çağı’nda yaşadığımızı dile getiren Altun, geleceğin her noktada devamlı bağlı bireylere ve bunlara kesintisiz hizmet sağlayan markalara ait olacağını söyledi.

Çoklu ekranlar dünyasına hoşgeldiniz

Adform Platform Çözümleri Yöneticisi Lütfü Koçoğlu, “Hayatlarımızı çoklu ekranlar karşısında yaşıyoruz” dedi. Ortalama bir evde, 10 farklı dijital cihaz ekranı olduğunu dile getiren Koçoğlu, kullanıcıların yüzde 90’ının, yaptıkları herhangi bir işi, birden fazla ekranla yaptıklarını söyledi ve çoklu ekran etkileşiminin, satın alma kararlarında yüzde 65 oranında etkili olduğunu vurguladı.

Çoklu ekranlar dünyasında iletişimin tek bir cihazı değil, kullanıcıyı hedeflemesi gerektiğini söyleyen Koçoğlu, bunun için de tüketiciyi doğru anlamanın; reklam hedefleme, frekans belirleme ve öykü aktarımında ekranlar arasında istikrarlı etkileşimin önemine dikkat çekti.

Dijital reklam yatırımlarının değere dönüşü ve iş hacimleri mobille artıyor

Adjust Ürün Pazarlama Yöneticisi Stephanie Pilon, internet üzerinde alışverişlerde ‘neticelendirme’ noktasında yaşanan vaz geçmelere dikkat çekti. Mobil cihaz kullanımının bu oranı düşürmesinin beklendiğini söyleyen Pilon, dünya çapında mobil uygulama üzerinden ödemelerin 2014 yılından bu yana iki katına çıktığını dile getirdi.

Pilon, dünyada mobil cihazlardan sağlanan akışın 2021 yılına dek yılda yaklaşık yüzde 47 büyüme hızı ile 7 katına çıkmasının, bu doğrultuda mobil reklam harcamalarının dijital reklam yatırımları içerisinde payının dünyada yüzde 63’den yüzde 77 seviyesine gelmesinin beklendiğini söyledi. Pilon, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı EMEA bölgesinde mobil alışverişlerin son 12 ay içerisinde yüzde 9 artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Peki, reklamlarınız “görülebilir” mi?

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü Erdem Tolon, reklam reyting analizleri ile ilgili bilgiler aktardı. Buna göre, masaüstü kampanyalar geniş kapsamlı hedef kitlelere daha kolay ulaşıyor, ancak daha dar kapsamlı ve net tanımlı hedef kitle erişiminde hedefli mobil kampanyalar daha etkili oluyor.

Tolon, dijital reklamlarda “Görülebilirlik” kavramına da vurgu yaptı. “Görülebilirlik” tanımına, bir dijital reklamın, gerçek bir tüketici tarafından görülür olma yetkinliği olarak açıklık getiren Erdem Tolon, bir reklamın “görülebilir” olarak kabul edilmesi kıstaslarının endüstri standartlarıyla belirlendiğini de belirtti. Tolon “görülebilirlik” konusunun reklamın etkisiyle değil, hedef kitlesi, ya da herhangi bir kullanıcı kitlesi tarafından görülüp görülmediğiyle ilgili olduğunu da vurguladı.

Mobil uygulama sayısı 5,4 milyon

Remerge Müşteri Yöneticisi Gabriela Kozicki dünyada kullanıcılara sunulan mobil uygulama sayısının 5,4 milyona ulaştığını dile getirdi ve bir akıllı telefonda ortalama 26 indirilmiş uygulama olduğunu, ancak bunlardan her hafta düzenli kullanılanların sayısının 10’dan az olduğunu da sözlerine ekledi. Kozicki, konuşmasında efektif kullanıcı kazanımı ve kullanıcı ilgisinin korunması için, ulaşılmak istenen hedeflerin ve performans göstergelerinin yola çıkış aşamasında net bir şekilde belirlenmesinin ve kullanıcı segmentasyonunun dinamik bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Uygulama reklamlarında yeni ve inovatif yöntemlerin kullanımına vurgu yapan Kozicki, video reklamların statik banner reklamlardan 5 kat daha etkili olduğunu, Native reklam içeriklerinin de etkileşim oranını yüzde 18 artırdığını söyledi.

Gösterimden platforma yolculuk

Sizmek Türkiye Çözümler Yöneticisi Görkem Muştu konferanstaki konuşmasında, internet reklamlarının ‘gösterimden’ kampanya platformuna yolculuğunu anlattı ve Sizmek’in bu alandaki ürün ve hizmetleri üzerine bilgiler aktardı.

Kişisel verilerin korunması kanunu

Baysal Sezgin Hukuk’tan Özlem Sezgin de Konferansta, bir yıldır yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Söz konusu kanun, veri toplama ve toplanan verileri otomatik olarak işleme kapasitelerinde gelişen teknolojilerle ciddi artış yaşanan bir dönemde, bireylerin özel hayat mahremiyet alanlarını ve kişisel verilerini korumaya yönelik bir yasal düzenleme özelliği taşıyor. Kanun, kişisel veriyi, kişisel verileri işleyen her sektörden gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenliyor. Kişisel veriler, Kanun metninde sayılan istisnalardan birine girmiyorsa kişinin bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan açık rızası olmaksızın işlenemiyor.