Mobil Dünya Kongresi 2018’de yapay zeka vurgusu

Lenovo bugün Mobil dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni ürünlerle, stratejisini Artırılmış Zekaya taşıdığını gösterdi.

Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde sergilenen yeni Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve sesle kumanda edilen teknolojiler aracılığıyla, insanlara yaşamak, çalışmak ve oyun oynamak için yeni yollar sunuyor.

Lenovo’nun PC ve Akıllı Cihaz tarafında, Artırılmış Zeka en önemli inovasyonların odağını oluşturuyor. Bunlar arasında Yoga dizüstü bilgisayar ailesinin en yeni üyeleri olan Yoga 730 ve yeni Yoga 530 ürünleri bulunuyor. Bu ürünler, ellerinizi kullanmanıza gerek kalmadan akıllı yardım olanağı sunan Artırılmış Zekanın gücünden yararlanıyor. Hem Cortana hem de Alexa’nın bulunduğu Yoga 730 modeli, bir odanın her yerinden verilen sesli komutları tanıyabiliyor.

Lenovo’nun, eğitim amacıyla oluşturulmuş yeni üçlüsü Lenovo 500e, 300e 2’si 1 arada ve 100e Chromebook ürünleri de tanıtıldı. Düşmelere ve sıvı dökülmelerine karşı koruyucu tasarımlarının ötesinde;

•

• 300e Chromebook; Lenovo Enhanced Touch (Geliştirilmiş Dokunma) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, ekranın her gün kullandığınız nesnelerle etkileşimde bulunmasına imkan veriyor.

• 500e Chromebook ise Google®’ın yazma ve taslak çizimi için neredeyse hiç duraklama olmaksızın gerçekleşen yenilikçi algoritmalarını içeren bir EMR Pen içeriyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı 2018’de (CES 2018) duyurusu yapılan yeni Lenovo Smart Display, daha akıllı yaşamak için evde teknoloji kullanımını daha kolay, sezgisel ve paylaşımlı hale getiriyor. Bu ürün, Google Assistant’ın ses yeteneğini canlı tam HD dokunmatik ekranla bir araya getiriyor. Bağlantılı akıllı ev cihazları için bir kumanda merkezi olarak kullanılabilecek olan bu ürün, yalnızca sesinizle veya ekrana bir bakışınızla kumanda edilebiliyor.

Farklı Bir Akıllı Telefon Deneyimi

Motorola, önemli akıllı telefon özellikleri ve sağlığınızı izlemenize yardımcı olan Moto Modlar ile sektörde yenilikler yaratmaya nasıl devam ettiğini ve inovasyonun nasıl DNA’larımızda yaşadığını gösteriyor.

Vital Moto Mod, büyük ve küçük tansiyonunuzu doğru olarak vermenin yanı sıra beş yaşamsal belirtinizi Moto Z cihazınızdan kolaylıkla ölçmenizi sağlıyor.

Motorola, yakın zamanda yayınlanan küresel Telefon-Yaşam Dengesi Araştırması’nda elde ettiği temel öngörüleri de etkinlikte paylaştı. Bu araştırma, Harvard Üniversitesi’nde Akıl-Beyin Davranışları ve Mutluluk Bilimi konularında tanınmış bir uzman olan Dr. Nancy Etcoff ile birlikte yapıldı. Çalışma, başkalarıyla ve kendimizle olan ilişkilerimizi etkileyen sorunlu davranışları tanımlıyor ve dijital dünyada büyümüş genç nesillere dair endişe verici bulgular ışığında, insanların telefonlarını nasıl yakın olduklarını insanların bile önünde konumlandırdıklarını gösteriyor.