Mobil iş uygulaması BİİS pazara giriyor

Türkiye’de en geniş istihdam gücünü oluşturacak ve işveren ile kullanıcıyı aracısız olarak bir araya getirecek olan mobil iş gücü uygulaması BİİS, her kitlenin iş talebini karşılamak üzere mobil uygulama pazarına adım atıyor.

BİİS, iş arayanların ve iş vermek isteyenlerin, ihtiyaçlarını açık ve esnek bir platform üzerinden karşılamayı hedefliyor. BİİS kullanıcıları; istedikleri zaman çalışan, istedikleri zaman işveren olabiliyor. Uygulama, esnek çalışma saatlerinde ihtiyacı olduğu kadar çalışmak isteyenler ile kısa süreli iş yoğunluklarını geçici olarak asiste etmek isteyen işverenleri buluştururken, mobil uygulamada görevleri tamamlayan kullanıcıların hesaplarına kazandıkları para hemen yatırılıyor.

BİİS nasıl çalışır?

IOS App Store ve Google Play Store’larda yerini almaya hazırlanan BİİS uygulamasının telefona indirilme ve profil oluşturulmasının ardından, lokasyona ve kullanıcıların kişisel özelliklerine uygun görev dağılımları yapılıyor. Kullanıcılara görevler, işverenlerin kriterleri göz önüne alınarak veriliyor. İşveren ve çalışanların karşılıklı onayının olması durumunda, görevin tamamlandığı günde para hesaba geçiyor.

Engelliler ve gaziler öncelikli

Her türlü görevden elde edilen kazancın tümüyle vergilendirildiği BİİS’te, engelliler, gaziler ve Down sendromlulara öncelik tanınıyor ve görev önce onlara sunuluyor. Ayrıca sistem, elde ettikleri kazancı, komisyon almadan doğrudan kendilerine aktarıyor. Uluslararası bir sistem olan BİİS uygulaması, Türkiye ile entegre bir biçimde yurtdış̧ında da pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.