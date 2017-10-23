Mobil öğrenme şirketlerin gelirini artırıyor

Şirketlere maliyet, zaman ve öğrenme açısından birçok fayda sağlayan yeni nesil öğrenme teknolojileri son dönemde oldukça revaçta.

Geleneksel kurumsal eğitim hızla yerini “mobil öğrenmeye” bırakıyor. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan erişilebilen ve her ihtiyaca uygun şekilde düzenlenebilen mobil öğrenme içerikleri çalışan bağlılığı ve verimliliğini yüzde 53 oranında artırırken, eğitim maliyetlerini yüzde 26, çalışan sirkülasyonunu da yüzde 16 oranında azaltıyor. Mobil öğrenme ile ise şirketlerin yıllık gelirlerinde yüzde 84’e varan artışlar yakalanması mümkün.

Şirketlere maliyet, zaman ve öğrenme açısından birçok fayda sağlayan yeni nesil öğrenme teknolojileri son dönemde oldukça revaçta. Enocta’nın global iş ortağı Skillsoft’un araştırmasına göre yeni nesil öğrenme modeli sayesinde, geleneksel eğitimle mümkün olmayan ölçeklenebilir, erişilebilir ve çeşitlilik arz eden eğitim tasarlama ve uygulama becerisine kavuşan kurumlar; çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim programlarına ve içeriklerine sahip olurken, diğer yandan da gelirlerini yüzde 84’e varan oranda artırabiliyorlar.

Çalışan bağlılığı yüzde 50 daha yüksek

Dijital öğrenme seyahat zorunluluğunu ortadan kaldırıp küçük ya da büyük çaplı her organizasyonda içeriğin kolayca paylaşılmasını sağlıyor ve geleneksel sınıf ortamına göre genellikle çok daha az maliyet gerektiriyor. Dijital öğrenme uygulamaları geleneksel yöntemlerle birlikte harmanlandığı ve bir iş akışına dâhil edildiği takdirde eğitim motivasyonu ve çalışan bağlılığı önemli oranda artıyor. Bu özellik ise, öğrenmenin işyeri ortamına aktarılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Josh Bersin tarafından hazırlanan ve 2016 yılında Deloitte University Press yayınlarından çıkan Becoming Irresistable: A New Model for Employee Engagement isimli araştırmaya göre, güçlü eğitim kültürüne sahip işletmelerin çalışan bağlılığı ve çalışanları elde tutma oranı rakiplerine göre yüzde 30 ila yüzde 50 oranında daha yüksek.

Yüzde 53 daha yüksek verimlilik, yüzde 26 daha düşük maliyet

Dijital öğrenmenin kurumlara sağladığı geniş çaplı faydaların başında eğitime harcanan zamanda/maliyette tasarruf ve “etkisiz eğitim” faaliyetlerinin azalması sayesinde, eğitimin performansa dönüşümündeki artış geliyor. Eğitim teknolojisi ve stratejik KPI (ana performans kriterleri) gelişimi arasında ise doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Brandon Hall Group’tan David Wentworth tarafından yapılan 2016 Brandon Hall Group Learning Study isimli araştırmaya göre dijital öğrenme uygulamaları çalışan bağlılığı ve verimliliğini yüzde 53 oranında artırırken, eğitim maliyetlerini yüzde 26, çalışan sirkülasyonunu ise yüzde 16 oranında azaltıyor. Dijital öğrenmeye geçiş sırasında yapılan harcamalar ise, genel eğitim masraflarında sağlanan tasarruf sayesinde süreç içinde hızla telafi ediliyor. Mobil öğrenme uygulamalarına geçen şirketlerde ise yüzde 84’e varan seviyelerde yıllık gelir artışı kaydediliyor.

Öte yandan dijital öğrenme ile harmanlanan geleneksel öğrenme, ‘yeni nesil bir öğrenme deneyimi’ sunuyor. Yeni nesil öğrenme modelinin kurumlara ve çalışanlarına sayısız faydaları ise genel olarak şöyle:

Şirket için:

• Üretimi, kalite ve satışların artması

• Eğitim amaçlı seyahatlerin sayı ve süresinin, dolayısıyla maliyetin azalması

• Çalışan sirkülasyonunun azalması ve çalışan kaybının önlenmesi

Çalışan için:

• Öğrenmeye harcanan sürenin kısalması

• Öğrenme belleğinin gelişmesi

• Çalışan bağlılığının artması

Geleneksel kurumsal eğitim yerini hızla “mobil öğrenmeye” bırakıyor

Enocta kurucu ortağı ve CEO’su Ahmet Hançer Enocta çözümlerini kullanan kurumlarda mobil uygulama kullanımının 2015 sonunda yüzde 10 iken 2016 sonunda yüzde 25’in üzerine çıktığını belirtti. Hançer sözlerine şöyle devam etti: “Bugün bu oran yüzde 40 civarında. Kurumlar arasında mobil uygulama kullanımı yoğun olanlara bakıldığında mobil kullanımının toplam dijital öğrenme deneyim sürelerini yüzde 60’lara varan bir oranda artırdığını söyleyebiliriz. Sağlanan dijital eğitim ve gelişim olanakları da çalışan bağlılığını dolaylı olarak olumlu etkiliyor.”