Mobil oyunculara özel VR Kit

Mobil oyunculara özel VR Kit
, 3 Ocak 2017

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS’in oyunseverler için özel olarak geliştirdiği ürünler, Aksoy Bilişim güvencesi ile satışa sunuldu. Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla birlikte kullanılabilen ürünler arasında yer alan VR Kit, oyunları sanal gerçeklik boyutuna taşıyor.


Oyunlarda bambaşka bir deneyim sunan sanal gerçeklik gözlükleri ile oyuncular artık üçüncü boyutun içindeler. SBS VR Kit içinde yer alan gözlükler, ekran boyutu 4 inç’ten 6 inç’e kadar olan akıllı telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Ayarlanabilir kafa bandı ve yumuşak malzemesi, oyunculara her zaman en iyi konforu vaat ediyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan kablosuz kontrolcü ise, oyunlarda karakterleri ya da araçları kusursuz şekilde yönetmeye yardımcı oluyor. 2 adet AAA pille çalışan kontrolcü, 120 saate kadar oynama süresi sunuyor.

Kategoriler Haber
Tags: oyun, sanal gerçeklik, SBS VR Kit

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Pembe altın renkli Galaxy S7 edge Türkiye’de

Pembe altın renkli Galaxy S7 edge Türkiye’de

Gartner, NetApp’ı lider ilan etti

Gartner, NetApp’ı lider ilan etti

Arçelik LG ile ortaklığını uzattı

Arçelik LG ile ortaklığını uzattı

Oyun oynayan insanların beyni farklı çalışıyor

Oyun oynayan insanların beyni farklı çalışıyor

Apple, yeni uygulaması ile herkese kodlama öğretecek

Apple, yeni uygulaması ile herkese kodlama öğretecek

LG’nin “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi üç yaşında

LG’nin “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi üç yaşında

Toshiba TV’lerin marka hakkı artık Vestel’in!

Toshiba TV’lerin marka hakkı artık Vestel’in!

GoDaddy kullanıcıları dikkat!

GoDaddy kullanıcıları dikkat!

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *