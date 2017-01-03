Mobil oyunculara özel VR Kit

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS’in oyunseverler için özel olarak geliştirdiği ürünler, Aksoy Bilişim güvencesi ile satışa sunuldu. Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla birlikte kullanılabilen ürünler arasında yer alan VR Kit, oyunları sanal gerçeklik boyutuna taşıyor.



Oyunlarda bambaşka bir deneyim sunan sanal gerçeklik gözlükleri ile oyuncular artık üçüncü boyutun içindeler. SBS VR Kit içinde yer alan gözlükler, ekran boyutu 4 inç’ten 6 inç’e kadar olan akıllı telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Ayarlanabilir kafa bandı ve yumuşak malzemesi, oyunculara her zaman en iyi konforu vaat ediyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan kablosuz kontrolcü ise, oyunlarda karakterleri ya da araçları kusursuz şekilde yönetmeye yardımcı oluyor. 2 adet AAA pille çalışan kontrolcü, 120 saate kadar oynama süresi sunuyor.