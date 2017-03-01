16. Mobil Teknolojiler Günü 19 Nisan’da gerçekleşecek

Sektörde 25. yılını kutlayan Univera, gelenekselleşen Mobil Teknolojiler Günü için geri sayıma başladı. 19 Nisan’da, Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da, Zebra Technologies’in Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğin bu yılki özel konuğu da Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş olacak.

Univera’nın her yıl düzenlediği Mobil Teknolojiler Günü, bu yıl 16. kez teknoloji kullanıcıları ve üreticilerini bir araya getirecek. Firmalar için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde, üretim hacmi, satış ve dağıtım ağı genişleyen firmalar, ürettikleri ya da dağıtımını yaptıkları ürünü, ancak dijital ortamlarda takip edebilir ve operasyonları teknoloji yardımı ile doğru bir şekilde yönetilebilir durumda. Mobil Teknolojiler Günü de dijital projelerle operasyonlarını yöneten firmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Konuşmacı firmalar, can damarlarını oluşturan satış operasyonlarını, satış kanallarını, üretim ve depo yönetimlerini nasıl dijitalleştirdiklerini ve nasıl faydalar sağladıklarını katılımcılarla paylaşacaklar.

Kurumsal dijitalleşmenin Türkiye ekonomisinin geleceği olduğunu vurgulayan Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin 16. Mobil Teknolojiler Günü ile ilgili olarak: “Bu yıl bizim için özel bir yıl. Univera olarak 25. Yılımızı kutluyoruz ve 25 yıldır aslında dijitalleşme yönünde firmalara ve ekonomiye katkılar sağlıyoruz. Özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz ve genişlettiğimiz çözümlerimiz, hızlı tüketim sektörünün yanında, otomotiv, perakende, inşaat, enerji, ilaç, tarım ve daha birçok farklı sektörün dijitalleşme süreçlerinde tamamlayıcı oluyor. Mobil Teknolojiler Günü de bu projelerin nasıl geliştiğini ve faydalarını kullanıcılardan ve çözüm üreticilerinden duyma fırsatı yaratıyor. Sunumlar, fuaye alanındaki bilgilendirme masaları ve birçok sektörden temsilcinin fikir alışverişi sayesinde, firmalara farklı bakış açıları kazandırıyor. Firmalar zaten uzun zaman önce dijitalleşmeye başladı. Bunu tüm süreçlere entegre etmek için Mobil Teknolojilerin desteği şart. Tüm bunları konuşmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için bilgi teknolojileri, satış, saha, depo, üretim operasyonları profesyonellerini bekliyoruz.” diyerek, günün önemini anlattı.

“Etkinliğin Ana Sponsoru Zebra Technologies’in Ülke Müdürü Can Tolu da Univera ile uzun yıllardır yaptıkları iş ortaklığını 2 yıldır Mobil Teknolojiler Günü ile taçlandırdıklarını söyledi. Sözlerini “Mobil Teknolojiler Günü, birçok firmanın her yıl heyecanla beklediği bir etkinlik. Zebra olarak biz de, bu yıl 2. kez Ana Sponsor olarak Univera’yı destekleyeceğimiz için çok mutluyuz ve mobil çözüm üreticisi olarak konuyla ilgili gelecek öngörümüzü ve deneyimlerimizi katılımcılarla paylaşacağız.” Diyerek sürdüren Tolu, ilgili firma temsilcilerini de mobil teknolojileri konuşmak için etkinliğe davet etti. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve www.mobilteknolojilergunu.com