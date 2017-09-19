Modüler akıllı telefon Motorola Z2 Play, Türkiye’de satışa çıkıyor

Modüler yapısıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon Moto Z Play’in geliştirilmiş versiyonu Moto Z2 Play ve yepyeni Motomod’larıyla Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte Moto Z2 Play ile ilgili detaylar…

Motorola geçtiğimiz aylarda tanıttığı Moto Z2 Play’in Türkiye tanıtımı için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Motorola Moto Z2 Play ve MotoMod’lar hakkında bilgiler paylaşıldı. Moto Z2 Play 2299 TL fiyat etiketiyle ay sonunda raflardaki yerini alacak.

Cihazın teknik özellikleri arasında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemci, 5.5 inç 1080 x 1920 piksel Full HD Super AMOLED ekran, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 2 TB’a kadar microSD kart desteği bulunuyor. Ön tarafta 5 MP, arka tarafta f/1.7 diyafram açıklığına, lazer otofokusa ve çift renkli LED flaşa sahip 12 MP’lik bir kamera yer alıyor. Bu kamera 4K video kayıt özelliği sunuyor. Farklı varyasyonlarda çalışabilen bir parmak okuyucusuyla gelen cihazın pil gücü ise 3000 mAh. Moto Z2 Play Android 7.1.1 Nougat ile geliyor.

Yeni MotoModlar

Yeni Mod’lardan Moto GamePad telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştürebiliyorsunuz. Bu mod gerçek bir oyun deneyimi için çift kontrol paneli ve dört düğmeli GamePad dahili 1035 mAh pil ile geliyor. Moto 360 kamera Modu ise telefonunuzu, her şeyi anında yakalayan 360 derecelik yeni nesil bir kameraya dönüştürüyor. Motorola MotoMod ürünleri arasında Insta-Share Projektör Modu, JBL SoundBoost Hoparlör Modu, Hasselblad True Zoom Modu ve Incipio offGRID™ Ek Batarya Modu da bulunuyor.