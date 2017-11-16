Moto Z’yi yazıcıya çeviren Moto Mod: Polaroid Insta-Share

Moto Z’yi yazıcıya çeviren Moto Mod: Polaroid Insta-Share
, 16 Kasım 2017

Motorola’nın Moto Z serisi akıllı telefonlarına Polaroid’den Insta-Share Printer isimli Moto Mod ön siparişe sunuldu.

Daha önce benzer çeşitli taşınabilir fotoğraf yazıcısının ardından Polaroid’de Moto Z serisi için bir Moto Mod kullanıma sundu. Kullanıcılar, Insta-Share Printer’ın üst kısmında yer alan fiziksel çekim butonuna basarak kamerayı açarak istediği fotoğrafı çekebilecek.

Çekilen fotoğraf ise 2×3 inç boyutlarında ZINK kağıda basılacak. Kullanıcılar, telefonlarında bulunan fotoğrafları bastırmasının yanında Instagram,Google Fotoğraflar ve Facebook platformlarında bulunan fotoğraflarını da bastırabilecek. Yarından itibaren 200 dolar fiyat etiketiyle ABD’de satışa sunulmaya başlayacak Insta-Share Printer aksesuarı, taşınabilirlik açısından pek kullanışlı görünmese de çekilen fotoğrafları düzenleme imkanı sunmasıyla mevcut şipşak fotoğraf makinelerinden daha kullanışlı bir aksesuar olmasıyla dikkat çekiyor.

Motorola’nın Polaroid Insta-Share Printer için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tags: Moto Z, Motorola Türkiye

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