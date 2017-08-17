Motorola’dan kendi kendini tamir eden ekran patenti

Motorola, aldığı bu patent ile telefonlarda oluşan çatlakları pratik bir şekilde onarmak istiyor.

Şirket tarafından alınan kendi kendini tamir eden ekran patentiyle kullanıcıların ekran tamiriyle uğraşmasına gerek kalmayacak. Piyasada bulunan amiral gemilerinde bulunan kırılmaz ve oldukça dayanıklı ekran yerine böyle bir yöntemi uygulamaya karar veren Motorola, telefonlarda oluşan çatlakları pratik bir şekilde onarmak istiyor.

Motorola tarafından yapılan başvurusunda polimer malzemeden oluşan çatlakları gidermek amacıyla hasara uğrayan bölgeyi ısıya tutarak yeniden eski haline getirecek bir işlemden bahsediliyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için gereken ısıyı telefonun kendisi tarafından sağlanacağı ve tamir işleminin gerçekleşmesi için geliştirilen bir uygulamadan da bahsediliyor.

Motorola’nın aldığı bu patent, telefon ekranlarını düşürerek kıran kullanıcılar için faydalı olacak gibi görünüyor. Ancak Motorola’nın bu patenti ne zaman aktif hale getireceği belirsizliğini koruyor.