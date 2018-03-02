Müşteri Deneyimi Arenası 6 Mart’ta gerçekleşiyor

Müşteri Deneyimi Arenası 6 Mart’ta gerçekleşiyor
, 2 Mart 2018

Türkiye’de yıl boyunca müşteri deneyimi alanında yaratılan ve hayata geçirilen projelerin ödüllendirileceği Müşteri Deneyimi Arenası’nda, Pisano tüm sektörü bir araya getiriyor.

E-ticaretten, bankacılığa, telekomdan, hazır giyime ve perakendeye kadar birçok lider markanın projelerinin değerlendirileceği etkinliğe yoğun başvuru oldu. Sektörde alanında uzman kişilerden oluşan değerli jüri, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanındaki parlak fikirleri 6 Mart Salı günü Babylon Bomonti’de taçlandıracak.

“Deneyim, farkındalık ile başlar müşteri ile marka son temas noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. İyi deneyim, markanıza sadık müşteriler kazanmanızı sağlar.” diyen Pisano CEO’su Özkan Demir sözlerine şöyle devam etti: “Biz Pisano olarak bu deneyimi en üst düzeye çıkarmaları konusunda markalara hem teknoloji üretiyoruz hem de danışmanlık veriyoruz. Biliyoruz ki, müşterinizin yaşamı boyunca tüketici olarak firmanızla kurduğu etkileşimi de kapsayan müşteri deneyimi, hem bilinç hem de bilinçaltı düzeyinde müşterinin firma imajını algılamasını kapsıyor. Buradan yola çıkarak müşteri deneyimi de toplam bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm satış kanallarında müşteri deneyimine odaklanan markaların, büyük yüzdesel oranlarda büyüme gösterdiğine her geçen gün şahit oluyoruz. Omnichannel (çok kanallı) stratejisini yeni teknoloji yatırımlarıyla sürdüren markalar görüyor ki, müşteri deneyimi, ürün ya da fiyattan daha öncelikli bir ayırt edici unsur oldu. Bu deneyimi hakkıyla yaratan birçok marka var. Şimdi bu başarılı işleri ödüllendirme zamanı. Yaratıcı ve değerli fikirleri Müşteri Deneyimi Arena’sında görmek için sabırsızlanıyorum. Herkesi bu kıymetli etkinliğe bekliyoruz.”

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Tags: Müşteri Deneyimi Arenası, Özkan Demir, Pisano

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Derya Coşkun

Derya Coşkun

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