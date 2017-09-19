Mutlu çocuklar için Procat ve TOÇEV el ele verdi

Procat, TOÇEV iş birliği ile “Hayvan Sevgisi” temalı resim yarışması düzenledi. Hayvan sevgisi ve yaratıcılığı bir araya getiren yarışma için 20 TOÇEV’li öğrenci ilk etapta 20 binden fazla canlının yaşadığı akvaryum ve su altı hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Bünyesine dahil ettiği son teknoloji ürünlerle çağrı merkezi sektöründe önemli bir yer edinen Procat’te sosyal sorumluluk projelerinin önemi gün geçtikçe artıyor. Procat, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliği ile “Hayvan Sevgisi” temalı bir resim yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan 20 ilköğrenim öğrencisi, yarışmanın ardından, deniz hayvanlarını canlı bir şekilde gözlemleyebilmeleri için akvaryum ziyaretinde bulundu.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın ilk akvaryumu olan Emaar Akvaryum ve Su Altı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler burada, dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş 20 binden fazla su canlısı ile tanıştı. Çocuklar, akvaryum gezisinde balıklar, denizanaları, kaplumbağalar, su samurları, vatozlar, penguenler, kral timsah, su fareleri, dev örümcekler, yengeçler ve daha birçok deniz canlısını yakından görerek tanıma fırsatı elde etti. Hayatlarında ilk kez canlı olarak ve yakından gördükleri deniz hayvanları çocukların ilgisini çekerken, heyecanlı ve mutlu dakikalar yaşamalarına sebep oldu.

Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar mutlu bireyler olurlar

Procat CEO’su Tarkan Ersubaşı, yaşadığımız çağda, büyük şehirlerdeki çocukların az sayıda hayvan türü ile karşılaştığını ve birçok hayvanı tanımadığını vurgulayarak “Çocuklarımız en çok bilinen kedi, köpek gibi evcil hayvanlar dışında çok az sayıda hayvanı tanıyorlar. Oysa ki tahminlere göre dünyamızda 8,7 milyon türde canlı ile birlikte yaşıyoruz. Bu canlıların tamamı birbirleri ile etkileşim içinde yaşıyorlar. İnsan da bu doğanın parçası olarak, hayvanlar ve doğa ile etkileşim içinde. Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için çocuklarımızın doğa ve hayvan sevgisi ile büyümeleri önemli. Bu sebeple, etkinliğimize katılan çocuklarımızdan hayvan sevgisini ele alan resimler yapmalarını istedik. Ardından, binlerce deniz canlısının bulunduğu akvaryum ziyareti ile bu etkinliği onlar için daha anlamlı kılmak, öğrendiklerini hayat boyu hatırlayacakları bir anı olarak dimağlarına kazandırmayı hedefledik.” dedi. Ersubaşı, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi, “Her kurumun, topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Procat olarak, bu tür projeler ile geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarına dokunmaya, onlara değer katmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de farklı projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” sözleri ile dile getirdi.

Yüreklerindeki sevgiyi paylaştılar

TOÇEV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun da etkinlik ile ilgili olarak, “1994 yılında 5 çocuğun elinden tutarak onlara iyi bir eğitim hayatı sunabilmek için çıktığımız yolda, 23 yılda bugün geldiğimiz noktada, 5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunduk. Bize bu mücadelemizde destek için uzanan her eli memnuniyetle karşılıyoruz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak gibi anlamlı bir etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz, her daim destekçimiz olan Procat ailesine çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize resim aracılığı ile kendilerini ifade etme, yüreklerindeki sevgiyi aktarabilme fırsatı veren bu tür etkinlikleri, çocuklarımızın aynı zamanda sosyalleşmesi ve kendilerini toplumun birer ferdi olarak hissetmelerine katkısı bakımından da önemsiyoruz. Öğrenciler, akvaryum ziyaretinin ardından, Procat ekibi ile birlikte yemek yediler. Bütün öğrencilere bluetooth kulaklık hediye edildi.