Nesnelerin İnterneti (IoT) iş dünyasına neler getirecek?

Kurumsal uygulama yazılımları şirketi SAP, işlemci teknolojisi şirketi Intel ve kurumsal teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan HPE (Hewlett Packard Enterprise) Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki son gelişmeleri ele alan “Nesnelere Hükmetmeye Hazır mısınız?” adlı etkinlikte bir araya geldi.

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) farklı endüstrilere kattığı verimlilik ve faydaya dair dikkat çekici örneklerin paylaşıldığı etkinlikte; dijital dönüşüm ve geleceği şekillendirecek teknolojiler ele alındı.

Kurumsal uygulama yazılımları şirketi SAP’nin, işlemci teknolojisi şirketi Intel ve kurumsal teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan HPE ile birlikte Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği zirvede, Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin iş dünyasına kattığı benzersiz dönüşüm, 200’ün üzerinde üst düzey katılımcıyla değerlendirildi.

Geleceğin teknolojilerinin ve bu gelişmelerin sektörlere ve kullanıcılara sağladığı katkıların ele alındığı Zirve’nin açılış konuşmalarını; SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ve Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren yaptı. Dijital dünyanın hızlı dönüşümüyle ortaya çıkan yeni teknolojilerin sağladığı faydalara değinilen konuşmalarda, veri analizinin en doğru ve hızlı şekilde yapılmasının şirketlere kattığı değer vurgulandı.

Katılımcılar, Nesnelerin İnterneti ile iş süreçlerinin nasıl daha verimli ve düşük maliyetli yönetilebileceğini yapılan demolar ile birinci elden tecrübe etme fırsatı yakaladı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, dijitalleşmenin 3 evresine dikkat çekerek tüm bileşenlerin adeta bir elin parmakları gibi birbirine entegre bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti. Bu bileşenleri HANA platformu, çalışanın gücü, kullanıcı deneyimi, iş ağları ve nesnelerin interneti olarak sıralayan Candan, açılış konuşmasında: “Ölçmeden iyileştiremeyiz; hangi noktada olmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Dijital dönüşümde 3 noktaya çok önem vermeliyiz. Bunlar; gerçek zamanlı olarak hissetmek, hissedebildiklerimizden öğrenmek ve bu öğrendiklerimizle en hızlı şekilde aksiyon almak. Nesnelerin İnterneti her bir şirket için çok büyük bir fırsat. SAP Türkiye olarak 15 yılı aşkın süredir her ölçekten şirketin ve kamunun dijital dönüşüm yolculuğunda en yakın iş ortağıyız. Biliyoruz ki, bizi biz yapan değerlerden birisi de kendi topraklarımızda üretim yapmak. Teknopark İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendislerimiz çığır açıcı bir çözüm geliştirme başarısına ulaştılar ve SAP Vora adlı bu ürün SAP’nin global ürün listesinde yer alıyor. Bu doğrultuda, Türkiye’de üretim yapıp teknolojinin ihraç edilmesine öncülük ediyoruz. SAP olarak şirketlerin hızlı koşmaları için onlara her türlü imkanı sağlamaya hazırız.” dedi.

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ise Yeni Ekonomi teriminin sektörlere getirdiği gelişmelerden söz etti. Güngör Kaymak konuşmasında: “Sensör ve bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, üretilen veri miktarı çok yüksek seviyelere ulaştı. Bu ortamda cihazların ürettiği tüm veriyi, merkezi veri merkezlerine taşımak fiziksel olarak mümkün değil. Bu yüzden verilerin üretildiği noktada toparlanıp analiz edilmesi ve mümkün olan durumlarda, bulut üzerindeki uygulamalarda tutulması gerekiyor. Bu da hibrit bir IT alt yapısına ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Giderek dijitalleşen dünyada tüm verilerin gerçek zamanlı işlenerek hızlı karar almaya ve yeni çözümler üretmeye baz oluşturması hayati önem taşıyor“ dedi.

Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren ise şirketlerin bir adım öteye geçmesi için dijital dönüşüme ayak uydurmaları gerektiğini aktardı. Konuşmasında önümüzdeki dönemi değiştirecek teknolojiler arasında özellikle Yapay Zeka’nın büyük fırsatlar barındırdığının altını çizen Eriştiren “Teknoloji ve Dijital dönüşüm ile birlikte otomasyonun hayatımıza daha fazla girdiğini göreceğiz. Bu süreçte belirli işler yok olurken yenileri ortaya çıkacak. Bu noktada genç nüfusun katma değer yaratabileceği, tüm dünyada hızla yaygınlaşan Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik, Nesnelerin interneti gibi yeni alanlara yönlendirilmesi, bu konulardaki çabaların desteklenmesi çok önemli” dedi.