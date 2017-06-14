NetApp, Microsoft ile işbirliğini genişletiyor

NetApp, kurumların hibrit bulut için dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla Microsoft ile stratejik işbirliğini genişleteceğini duyurdu.



Müşteriler, daha fazla çeviklik için veri merkezlerini hibrit bulut tedarik modelleri ile entegre olacak şekilde değiştiriyor. Daha esnek mimarilere geçiş yaparken de verilerin verimliliğini ve güvenliğini sağlayan kendini kanıtlamış kurum içi depolamanın faydalarından da istifade etmek istiyorlar. Ancak bu entegrasyonlar, başta dosya servisine bağlı mevcut uygulamalarda olmak üzere yeni uyum sorunlarına da neden olabiliyor.

NetApp, Microsoft ile yaptığı işbirliğine NetApp’ın kendini kanıtlamış ONTAP yazılımı üzerine inşa edilmiş hibrit bulut servislerini de dahil etmeyi amaçlıyor. Bu servisler sayesinde Microsoft Azure’a geçiş yapan müşteriler için kurumsal seviyede veri etkinliği, verilere erişim ve veri güvenliği sunulacak.

İşbirliği kapsamında:

• NetApp ONTAP inovasyonu üzerine geliştirilen yeni bulut veri servisleri, Azure bulut üzerinden sunulacak.

• Kurumsal uygulamaların Azure ve Azure Stack’e taşınmasını hızlandıracak çözüm mimarisi için mühendislik alanında işbirliği yapılacak. Böylelikle, müşteriler verilerinden çok daha fazla fayda elde edecek.

• NetApp’ın yeni duyurduğu FabricPool işlevi ile entegrasyon yapılacak. Bu sayede Azure Blob Storage ile veriler kurumu içi depolamadan buluta otomatik olarak aktarılarak soğuk veri maliyetleri düşürülecek.

• Azure, NetApp’ın Cloud Control SaaS ürünü için yedekleme alanı olarak kullanılabilecek. Böylelikle Microsoft Office 365 ortamlarını geliştirecek yedekleme, arşiv ve uyumluluk servisleri sunulacak.

NetApp’ın Bulut İşleri Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Anthony Lye yaptığı açıklamada, “Microsoft’un bulut inovasyonuna ve Azure’un geniş entegre servis portföyüne bağlı kurumlar, hızla değişen dijital çağda rekabet güçlerini koruyacak. Stratejik ortaklığımızdaki bu yeni gelişme, NetApp’ın dünya sınıfı servislerini Azure bulutuna ulaştıracak ve işlerini modernize etmek, büyüme için yeni fırsatları değerlendirmek isteyen müşterilere destek olacak.” dedi.

Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Grup Başkan Vekili Scott Guthrie ise açıklamasında şunları söyledi: “Microsoft Azure’un hibrit veri servisleri alanında stratejik iş ortağı olan NetApp’ın veri çözümleri, dünya genelindeki kurumsal müşteriler tarafından her gün kullanılıyor. Birlikte çalışarak, NetApp ve Microsoft Azure’u tercih eden müşterilere diledikleri uygulamaları geliştirmeleri ve kurmaları için daha fazla özgürlük getirecek yeni çözümler sunacağız.”

Global kurumların ihtiyaçlarını çok iyi bilen her iki şirket, müşterilerinin rekabette öne geçmeleri için verilerinden aldıkları faydayı en üst seviyeye çıkaran birçok çözüm sunuyor. Bu işbirliği, Microsoft’un uygulama veri varlıklarının ulaşılabilirliğine ve korunmasına yardımcı oluyor, sanal ve özel bulut kurulumlarını destekleyen esnek altyapı sağlıyor.

NetApp, Azure’u destekleyen birçok hibrit bulut veri servisi sunuyor:

• NetApp ONTAP Cloud for Azure, sanal bir cihaz olup veri kontrolünü iş yükü taşınabilirliği, tekilleştirme, sıkıştırma ve yedekleme gibi kurumsal sınıf depolama özellikleri ile birleştiriyor. NetApp OnCommand® Cloud Manager ile birlikte çalışarak depolama yönetimi için basit ortamlar sunuluyor ve Azure içerisinde verilerin kolaylıkla kontrol edilmesi sağlanıyor.

• Azure için NetApp AltaVault™ hibrit bulut cihazları bulut tabanlı iş yüklerinin yedeklenmesi için güvenli ve verimli bir yaklaşım sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor, riskleri azaltıyor. Müşterilerin mevcut yedekleme yazılımını da kullanan AltaVault, verileri tekilleştiriyor, şifreliyor ve hızla Azure depolamaya taşıyor.

• Microsoft Azure için NetApp Özel Depolama kurumların Azure’un ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini NetApp’ın kurum içi depolamasının kontrol ve performansı ile birleştiren, çevik bulut altyapıları inşa etmeleri için bulut-bağlantılı depolama mimarileri sağlıyor. NetApp’ın Azure için Özel Depolama çözümü mimarisi ABD Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği (ITAR) programının kontrol ettiği verilerle de kullanılabiliyor.

Her iki şirket, hibrit bulut konusunda yeni girişimlerini bu sonbaharda yapılacak Microsoft Ignite etkinliğinde duyurmayı planlıyor.