NetApp yeni nesil obje depolama yazılımını yayınladı

NetApp StorageGRID Webscale’in yeni versiyonu OpenStack depolama kurulumlarını basitleştiriyor, çıplak metal sunucularda Docker konteyner kurulum desteği sunuyor.



NetApp, kurumların zengin içerik verilerini kontrol etmelerine ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olacak yeni nesil obje depolama yazılımının son versiyonunu yayınladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan IDC Araştırma Müdürü Amita Potnis, “Dijitalleşmenin artan hızı, farklı coğrafi bölgelere yayılmış kurumlar ve servis sağlayıcılarının veri yönetimlerinde ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor. Kurulumu kolay, yüksek seviyede ölçeklenebilir bir çözüm olan NetApp StorageGRID Webscale kurumlara, yapısal ve yapısal olmayan verilerdeki devasa büyümeyi destekleyecek altyapılar kurmalarına yardımcı olacak.” dedi.

Zengin veri yönetimi için yeni nesil mimari

StorageGRID Webscale ürününe gelen yeni özellikler, BT’nin operasyon ve geliştirme ekipleri için her ölçekteki verilerini yönetebilmelerini sağlayan yazılım-merkezli depolama çözümü sunuyor. Bu çözüm ayrıca kurumların yeni nesil veri merkezleri kurmalarına da yardımcı oluyor.

StorageGRID Webscale çözümünde yer alan bazı özellikler:

• Yazılım geliştirmeleri için daha fazla seçenek. Seçenekler içerisinde Docker konteyner desteği ve çıplak metal sunuculara yükleme imkanı da bulunuyor.

• Keystone entegrasyonu sayesinde daha basit OpenStack depolama kurulumları. Hızlı erişim kontrol listesi (ACL) desteği ve düşük ısıya neden olan kurulum.

• Kullanıcıların kota kapasitelerini izleme ve yönetmeye imkan tanıyan çok kanallı kontrol yeteneği

• E-posta, dosya, sosyal medya genelinde yedekleme yönetimini merkezileştiren Veritas Enterprise Vault sertifikası