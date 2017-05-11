Netaş ile TÜBİTAK BİLGEM’den siber güvenlik iş birliği

NETAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM (TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’ 17’de, Siber Güvenlik konusunda geniş yelpazeli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak milli rekabet gücümüzü artırma konusunda katma değer oluşturmak için imzalanan iş birliği çerçevesinde kurumlar Siber Güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi için güç birliği yapma kararı aldı.

NETAŞ, 9-12 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13’üncüsü gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılarak savunma sanayiine yönelik yenilikçi çözümlerini paylaştı. Fuar dâhilinde, 11 Mayıs Perşembe günü, NETAŞ CEO’su C. Müjdat Altay ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, iki şirket arasında Siber Güvenlik konusunda geniş yelpazeli bir iş birliği protokolüne imza attı. Siber Güvenlik konusunda NETAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM, yeni nesil Siber Güvenlik ürün ve projeleri geliştirecek.

NETAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM, imzaladıkları iş birliği protokolü çerçevesinde geliştirilecek projelerde bilgi, personel, altyapı, proje planlama, proje geliştirme, proje yürütme, fikri mülkiyet yönetimi, teknoloji transferi, değişik iş modelleri ile ticarileştirme, üretim, tanıtım ve pazarlama, ürün satış, saha destek alanlarında paylaşımlarda bulunacak.

NETAŞ CEO’su C. Müjdat Altay, NETAŞ’ın TÜBİTAK BİLGEM ile imzaladığı Siber Güvenlik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu açıklamalarda bulundu: “NETAŞ olarak 50 yıldır, ArGe ve inovasyondan aldığımız güçle bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yeniliklerimizi birçok sektöre başarıyla aktarmaya devam ediyoruz. Bu süre boyunca hizmet verdiğimiz müşterilerimizden önemli deneyimler edindik. Bunları ürün ve hizmete dönüştürdük. 700 kişilik ArGe birimimizde geliştirdiğimiz, Türkiye’nin ilk yerli siber güvenlik ürün ailesi NOVA by NETAŞ’ı sunduk. Bunun yanında, NETAŞ Siber Operasyon Merkezi’ni kısa süre önce hizmete açtık. Tüm sektörlere hizmet verebilecek kapasitede güvenlik ve network uzmanlarından oluşan ekibimizle, en güncel ve en gerekli siber güvenlik operasyon hizmetlerini bir arada gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerimizle birçok ulusal ve uluslararası şirketi tüm siber saldırılara karşı güvenle koruma altına aldık. Şimdi ise, TÜBİTAK BİLGEM ile çok verimli olacağına inandığımız bir Siber Güvenlik iş birliğine giriyoruz. NETAŞ ilkeleri çerçevesinde attığımız bu adımın, ülkemizin ekonomik ve stratejik gelişimine etkin katkılar sunacağına, ulusal arenada milli rekabet gücümüzü artıracağına ve TÜBİTAK BİLGEM ile birlikte Siber Güvenlikte başarılı projelere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.”