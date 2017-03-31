Netflix dünyadaki en iyi çevirmenleri arıyor

Netflix, üyelerine kendi dillerinde en iyi izleme deneyimini sunmak için dünyanın en yetenekli çevirmenlerini bünyesinde bir araya getiren çalışmalarını hızlandırdı. Bu hedefle alanında bir ilk olan online altyazı oluşturma, çeviri testi ve dizinleme sistemi HERMES’i geliştiren Netflix, artık çevirmen başvurularını bu testi çözenler arasından kabul edecek.

Dünya genelinde 190’dan fazla ülkede erişilebilen online TV ağı Netflix, bulunduğu ülkelerde yerelleştirme çalışmalarını genişletmek ve 93 milyondan fazla üyesine kendi dillerinde, en kaliteli altyazı ve dublaj hizmetini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda alanında dünyanın ilkleri arasına giren online altyazı oluşturma, çeviri testi ve dizinleme sistemi HERMES’i geliştiren Netflix böylece altyazı ve dublaj çevirisi konusunda dünyadaki en yetenekli kişilerini kendi bünyesinde bir araya getirebilecek.

Medya çevirisinde uzman akademisyenlerin desteğiyle geliştirilen HERMES, Netflix çevirmen adaylarına beş aşamalı bir test sunarak yeni çevirilerde belirli bir kalite standardının korunmasını sağlıyor. Test sonuçlarına göre adayların yeterliliklerini kolayca tespit edebilen ve dünyadaki en iyi çevirmenleri seçebilen Netflix, zaman içinde elinde oluşan çevirmen veritabanını, her çevirmeni daha etkin olabilecekleri çeviri projelerine yönlendirmek için de kullanmayı hedefleniyor. HERMES çeviri testi aracını iki hafta önce kullanıma sunan Netflix, bu sürede temsil edilen tüm dillerde dünya genelinde binlerce adayın testi tamamladığını açıkladı.

Beş yıl önce yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerini destekleyen Netflix, bugün aralarında Türkçe, Korece, Çince, Arapça ve Lehçe’nin de yer aldığı 20’den fazla dilde hizmet veriyor ve bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Bu büyüme stratejisinde, farklı dillerde en iyi çeviri kalitesini korumak, içeriklerin yerel dillerde en doğru şekilde anlatıldığından emin olmak büyük önem taşıyor.

İngilizce artık birincil dil olmayacak

Netflix İçerik Yerelleştirme ve Kalite Kontrolü Direktörü Denny Sheehan şöyle konuştu: “Üyeler için sunduğumuz hizmette altyazı ve dublaj çevirilerinin kalitesini sürekli yükseltmeye odaklanmış bir şirket olarak, İngilizcenin artık birincil izleme dili olmayacağı bir dönüm noktasına doğru hızla ilerlediğimizi düşünüyoruz. HERMES üyelerimizin sevdikleri televizyon dizilerinin ve filmlerin keyfini kendi dillerinde çıkarmaları için, bu çok önemli işi yapan kişileri kolaylıkla seçmemizi sağlıyor.”

HERMES hakkında daha fazla bilgiyi Netflix Teknoloji Blogunda bulabilirsiniz.