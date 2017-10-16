2001 yılında kurulan ve 17 yıldır hizmet veren IT hizmet firması Netlojistik, isim değişikliğine gitti. Netlojistik’in yeni marka adı Pukta oldu.

Microsoft’un en büyük bulut iş ortaklarından olan Pukta’nın bilişim dünyasının lider firmalarıyla iş ortaklıkları ve 100’ün üzerinde düzenli yönetilen IT hizmetleri verdiği müşterisi bulunuyor. Netlojistik, Pukta adıyla yardım masası, felaket yönetimi, özel bulut gibi çözümler sunuyor.

2001 yılında kurulan Netlojistik, artık yeni marka adı Pukta ile hizmet vermeye devam edecek. Pukta, operasyonel süreçleri daha hızlı yönetmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak için kurumsal kimlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bilgi teknolojilerine yönelik yaptığı yatırımlar, şirketlerin maliyetlerini önemli oranlarda düşürebilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Pukta, sahip olduğu kurum kültürünü, kurumsal kimliğiyle öne çıkarmak istiyor.