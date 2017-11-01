Nokia 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global, uzun süredir konuşulan Nokia 2’yi resmen tanıttı. İşte Nokia 2’nin tüm özellikleri…

Dört çekirdekli 1.7 Ghz Qualcomm Snapdragon 212 işlemiyle ve 1 GB RAM ile gelen Nokia 2’de 4100 mAh gücünde bir batarya da yer alıyor. HMD Global, Nokia 2’nin tek bir şarjla 2 gün boyunca kullanılabilineceğini de iddia ediyor. Tasarım olarak 5 inç büyüklüğündeki 1280×720 çözünürlüklü ekranla gelen Nokia 2’nin arkasında 8 MP, önünde ise 5 MP kamera bulunuyor.

HMD Global, Nokia 2’nin Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacağını belirtti. Google Assistant desteğinin bulunacağı Nokia 2 ile Google Assistant ilk kez giriş seviyesinde bir akıllı telefonda yer almaya başlayacak. Bakır siyah, Kalay-Kurşuni Siyah ve Kalay-Kurşuni renk seçenekleriyle gelen Nokia 2, Avrupa’da Kasım ayının ortasından itibaren 199 avro karşılığında satışa sunulacak.