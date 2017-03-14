Nokia 3310’dan moralleri bozan haber

Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tanıtılan Nokia’nın efsanevi modeli 3310’un yenilenmiş sürümü hakkında moral bozucu bir detay ortaya çıktı. Ancak haber sandığınız kadar kötü değil.

Yaklaşık 130 milyona satış yapan eski modelin yenilenmiş versiyonu olan telefonun sadece 2G şebeke desteği ile raflardaki yerini alacağı ortaya çıktı. 5G’ye geçiş testlerinin sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda 2G’nin önümüzdeki yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde akıllı telefonlara desteğini kesmesine kesin güzüyle bakılıyor.

Ancak bu durumun Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kullanıcıları etkileyeceğini belirtmekte fayda var. İyi haber ise, ülkemizde 2G’nin kullanımına son verileceği tarih olarak 2029 gösteriliyor.