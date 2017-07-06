Nokia 8 hakkında yeni sızıntı geldi!

Nokia 8 hakkında yeni sızıntı geldi!
, 6 Temmuz 2017

Nokia 8 hakkında sızdırılan broşürler cihaz hakkında bazı yeni bilgiler sunuyor. 

Nokia 8 ile ilgili yaşanan belirsiz gelişmede cihazın ne zaman duyurulacağı ve nasıl bir tasarım ile geleceği belirsizliğini korumasıyla birlikte cihaz hakkında sızdırılan tanıtım broşürlerine göre cihaz hakkında yeni bilgiler bulunuyor.

Çinli web sitesi CNMO tarafından paylaşılan ilk görseller detaylı olarak görünmese de Nokia 8’de neler eklendiğini görmek için gayet yeterli bir çözünürlüğe sahip. Cihazın köşesinde bir kulaklık girişi bulunmakta. Resimlerden görüldüğü gibi cihazın kenar uçlarında bir eğrilik mevcut. Uçtan uca bir ekranı bulunan Nokia 8’in donanım olarak Snapdragon 835 ve 6 GB RAM ile geleceği söylentileri de yer alıyor.

Cihazın 6 inç büyüklüğünde 1440p çözünürlüklü ekran ile geleceği ve kamerlarının Carl Zeiss marka lensler bulunacağı söylentileri de konuşuluyor. HMD Global, Nokia 8’in duyrulma tarihi konusunda sessizliğini koruyor ama en azından iki şirket için de önemli bir gelişme olarak görülebilir.

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Tags: akıllı telefon, Nokia 8

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