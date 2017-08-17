Nokia 8 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

HMD Global, yeni nesil Nokia akıllı telefon olan Nokia 8’i tanıttı. İşte şirketin yeni amiral gemisi Nokia 8’in fiyatı ve sahip olduğu özellikler.



Özünde performans ve yalın Android ile bugüne kadarki en gelişmiş yekpare alüminyum kasa tasarımı bulunan Nokia 8, gerçek bir amiral gemisi Nokia akıllı telefonun tüm ayırt edici özelliklerine sahip.

Daha az Selfie, daha fazla Bothie: Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanmasına için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor. Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Böylece tek bir dokunuş ile bu dünyanın ilk canlı aktarım becerisi, özel anılar yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor.

Nokia 8, aynı zamanda özel Holywood teknolojisi avucunuza getiren Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefondur. OZO 360° ses, 4K videolarınıza tam anlamıyla sizi saracak ses deneyimini sunuyor. İleri teknoloji ürünü 360° ses yakalama özelliği, anılarınız asla solmasın diye geri oynatarak gerçekten o anı tekrar yaşamanıza olanak tanıyor.

Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8’in kusursuz yekpare kasası, tek bir 6000 serisi alüminyum bloktan hassasiyetle çıkarılmış ve yalın tasarımı 40 aşamalı bir işleme, anotlama ve cilalama sürecinden geçirilerek güzelleştirilmiştir. Seçkin modeller, kusursuz bir görünüm elde etmek için 20 saati aşkın sürede tamamlanan, parlak ayna kaplama özelliğine sahiptir. Telefon, Qualcomm’un güçlü SnapdragonTM 835 Mobil Platformuna sahiptir ve bunun saf, güvenli ve güncel Android deneyimi ile eşleştirilmesi olağanüstü performansı garantiler.

Daha az Selfie, daha fazla #Bothie:

Her hikâyenin iki tarafı vardır ve Nokia 8’in Çift Görüş özelliği, resmin tamamını yaratmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Nokia 8 üzerindeki ön ve arka kameralar, baştan sona ideal bir deneyim için ZEISS lensleri ile birlikte geliştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, kamera uygulamasının içinde yer alan Çift Görüş işleviyle artık kendilerine özgü #Bothie hikâyelerini sosyal medyada orijinal bir şekilde yayınlayabilecekler. Ayrıca, Google Photos’a sınırsız[i] fotoğraf ve video yüklemenin tadını çıkarabilirler.

OZO ses ile yeni bir ses boyutu

OZO ses özelliğine sahip Nokia 8, sizi saran 360° çevresel sesi yakalamak için özel Nokia akustik algoritmaları ile üç mikrofonu birleştiriyor. OZO ses özelliği olmayan cihazlarda bile sesi HiFi vermeye olanak tanıyan stereofonik kodlayıcılar sayesinde 4K videolarınızı OZO ses ile her yerde paylaşın.

İnovasyon ve hassas mühendislik

Qualcomm SnapdragonTM 835 Mobil Platformdan güç alan Nokia 8, performanstan da ödün vermez.

Nokia 8, benzersiz bir içerik yakalama ve paylaşma deneyimi sunmak üzere baştan aşağıya tüketici düşünülerek tasarlandı. Bu da onun dışında olduğu kadar içinde de titizlikle tasarlanmış olduğu anlamına geliyor. Telefonunun hem daha uzun süre hem de daha çok çalışmasını sağlamak için tasarım, inovasyon ve

mühendislik ekipleri bir arada çalıştılar. Sonuç olaraksa yüksek performanslı sistem tarafından üretilen ısıyı cihazının tam uzunluğu ve genişliği boyunca dağıtmak için cihaz boyunca uzanan grafit kroumalı bakır bir soğutma borusu ortaya çıktı. Nokia 8, en zorlu durumlarda bile soğukkanlılığından taviz vermiyor.

Nokia 8, Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0’a uyumludur. Böylece piliniz azaldığında en önemli anlarınızı kaydetmeye en kısa zamanda geri dönebilirsiniz.

HMD Global’in Baş Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas, Nokia 8 hakkında şunları söyledi:

“Sosyal medyada her an milyonlarca fotoğrafın ve videonun paylaşıldığı düşünülürse sosyal medya kullanıcılarının, daha önce hiç olmadığı kadar fazla canlı içerik yarattığını ve paylaştığını biliyoruz. İnsanlar, tükettikleri içeriklerden ilham alıyor ve kendi içeriklerini yaratmak için yeni yollar arıyorlar. Birinci sınıf tasarım ile olağanüstü bir deneyimi ve güçlü performansı mükemmel şekilde dengeleyen bir amiral gemisi akıllı telefon geliştirmemize ilham veren de işte tam olarak bu içgörü oldu.”

Her zaman yalın Android

Nokia akıllı telefonları, cihazınızın performansını yavaşlatan gereksiz hiçbir uygulama olmadan her zaman yalın Android deneyimi sunuyor. Ve Nokia 8 ile yenilikçi mühendislik süreçlerimiz ile birleşen bu yalın Android deneyimi, SnapdragonTM 835 Mobil Platformunun tam potansiyelini açığa çıkarır. Aylık güvenlik güncellemeleri ile Nokia 8 her zaman güvenlidir ve günceldir. Cihazınız biyometrik parmak izi kimlik doğrulaması ile güvenceye alınarak, ileri güvenlik sunar ve ihtiyaçlarınız ne olursa olsun çok yönlü yoldaşınız oluyor.

Aksesuarlar

Her Nokia 8 sahibinin aktif yaşam tarzı için özel olarak geliştirilmiş bir dizi aksesuar sunuyoruz. Nokia 8, hafif ve su/ter/toz geçirmez birinci sınıf Nokia Aktif Kablosuz Kulaklık Seti ile harika bir uyum içinde çalışıyor. Görünümde de mükemmel uyum için alüminyumdan yapılan bu kulaklık seti, hoş bir baklava kesim tasarıma sahip. Nokia akıllı telefonlarının eksiksiz aksesuarlar portföyünde çeşitli kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, araç içi şarj cihazları, kasalar ve ekran koruyucuları bulunuyor.

Nokia 8’in yurt dışı fiyatı 599 avro/2471 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 3000-3500 TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Telefonun Eylül ayında dünya çapında satışa sunulması bekleniyor.

Nokia 8 teknik özellikleri

Ağlar:

GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA : 1, 2, 5, 8 TDS-CDMA : 34, 39 LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41

Ağ hızı: LTE Kat. 9, 3CA, 450Mbps DL/50Mbps UL

Tek SIM ve çift SIM çeşidi

İşletim Sistemi: Android Nougat 7.1.1

Çip Seti: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobil Platform MSM8998 (4* 2,45GHz Qualcomm® Kryo™ + 4* 1,8GHz Kryo)



RAM: 4GB

Depolama Alanı: 64GB dâhili bellek ve MikroSD kart yuvası (256GB’ye kadar destek)

Biçim: Kapasitif sistem tuşları ile sıçramaya karşı korumalı IP54 dokunmatik tek parça

Ekran: 5,3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, 700nts ekran parlaklığı, Corning® Gorilla® Glass 5, 2.5D Cam

ZEISS lensli kamera: Birincil kamera: 13MP (Renk + OIS) + 13MP (Mono), 1,12um, f/2,0, 76,9˚, PDAF, kızıl ötesi uzaklıkölçer, çift tonlu flash Ön kamera: 13MP PDAF, 1,12um, f/2,0, 78,4˚, ekran flashı

Bağlantı ve Sensörler: Tip C, USB3.1 Nesil 1 (5Gbps), 3,5mm kulaklık jackı, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, E-pusula, Jiroskop, Parmak izi sensörü, Hall sensörü, Barometre, 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC, ANT+

Pil: Entegre 3090 mAh pil Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 uyumlu (18W, 5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A)

Ses: MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB (AMR-WB), FLAC, MIDI (MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA)

Video: MP4, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM