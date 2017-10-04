Nokia 8’in Türkiye fiyatı belli oldu! Nokia 8 hangi özelliklerle geliyor?

Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8’in Türkiye lansmanı yapıldı. Telefonun ülkemizde satılacağı fiyat belli oldu. İşte Nokia 8’in tüm özellikleri ve fiyatı…

Geçtiğimiz aylarda HMD Global tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir etkinlik ile tanıtılan Nokia 8’in Türkiye lansmanı 3 Ekim akşamı İstanbul’da gerçekleştirildi. Telefonun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı da belirlenmiş oldu.

Esma Sultan Yalısı’nda yapılan lansmanın açılışında konuşan HMD Global Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Per Ekman, “Türkiye’de görsel ağırlıklı sosyal medya kanallarının hızla arttığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte akıllı telefonların sosyal medya kullanımının merkezinde yer aldığını biliyoruz. Nokia 8 ile birlikte Türkiye’deki kullanıcıların yarattıkları ve paylaştıkları içerikten memnuniyet duyacakları eşsiz teknolojileri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nokia 8’in inovatif yaklaşımı ve kendine özgü deneyimi ile tüm Türkiye’deki içerik üreten kullanıcılara ilham vermeyi hedefliyoruz” dedi.

HMD Global ile Nokia telefonlar konusunda yapılan iş birliğine değinen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Vodafone Türkiye olarak, akıllı telefonu herkes için erişilebilir kılmak üzere yatırımlarımızı sürdürüyor, herkesin en iyi telefona sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, kalitesi ve teknolojisiyle tüm dünyanın tanıdığı ve beğendiği Nokia markasının sahibi HMD ile iş birliğimizi bir adım öteye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nokia’nın sosyal medya paylaşımlarında çığır açacak yeni akıllı telefonu Nokia 8, özel fırsatlarla ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak. Yeni Nokia 8’in hem üstün teknik özellikleri hem de milyonlarca Nokia’severin yoğun ilgisi sayesinde Türkiye akıllı telefon pazarında başarılı olacağına eminiz” dedi.

Çift Görüş özelliğiyle dikkat çekiyor

Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyor. ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Böylece tek bir dokunuş ile canlı aktarım becerisi, özel anılar yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor. Nokia 8, aynı zamanda Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Nokia 8, ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak. Vodafone’un Akıl Almaz Değişim Kampanyası kapsamında 2040 TL’ye varan indirimlerle sunulacak olan Nokia 8, tarifeye ek ayda 65 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satın alınabilecek. Nokia 8, cilalı mavi, cilalı bakır, temperli mavi ve çelik renkleriyle geliyor. Ekim ayı içerisinde 3299 TL ortalama perakende fiyatı ile Vodafone’un yanı sıra perakende kanaldan satın alınabilecek.

Nokia 8’in teknik özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: 151.5 x 73.7 x 7.9 mm/ 160 gr ağırlık

İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Ekran: 5.3-inç 1440 x 2560 IPS LCD ekran / %69.4 ekran-gövde oranı

İşlemci: Snapdragon 835

Grafik işlemci: Adreno 540

RAM: 4GB / 6GB

Depolama alanı: 64GB / 128GB – Arttırılabilir hafıza (256 GB)

Batarya: 3.090 mAh

Arka Kamera: Çift 13-megapiksel f/2.0 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

Ön Kamera: 13-megapiksel f/2.0

Diğer özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj 3.0, Parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası