Nokia 9’un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 9 hakkında merak edilen her şey belli oldu.

Nokia Power User’ın haberine göre, yeni Nokia 9 yılın 3. çeyreğinde Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sunulacak.

5.5 inç büyüklüğündeki QHD ve OLED ekrana sahip olacak Nokia 9, fotoğraf ve video yetenekleri için arka tarafında 22 MP’lik çift lensli Carl-Zeiss kamera ile birlikte 12 MP’lik ön kameraya sahip olacak.

Donanım olarak Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 835 mobil işlemci ile çalışacak olan Nokia 9, 6 GB RAM ile beraber 64 ve 128 GB dahili depolama hafızasına sahip modeller ile satışa sunulacak. 3800 mAh gücündeki bataryasının yanında hızlı şarj, iris tarama, parmak izi tarama özellikleri de bulunacak.

Suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikası bulunacak Nokia 9’da ilk kez OZO ses desteği de sunulacak. Son olarak Nokia 9 Android Nougat 7.1.2 işletim sistemiyle çalışacak. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte Nokia 9’un Avrupa pazarında 699 euro ve ABD pazarında 750 dolar fiyat etiktiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda Türkiye’de satışa çıktığında fiyatının 4.500 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz.